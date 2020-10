[골프토픽] 더CJ컵 "2021년 격전지는 여주 해슬리나인브릿지"

[아시아경제 김현준 골프전문기자] ○…"2021년 격전지는 여주 해슬리나인브릿지."

CJ그룹이 18일(한국시간) "내년 더CJ컵은 경기도 여주시 해슬리나인브릿지골프장에서 열린다"고 발표했다. 이 대회가 바로 국내 유일의 미국프로골프(PGA)투어다. 2017년 창설해 지난 3년간 제주도 서귀포 나인브릿지에서 치러졌고, 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 미국 네바다주 라스베이거스 섀도크리크골프장(파72ㆍ7634야드)으로 이동한 상황이다.

CJ그룹은 "그동안 4만명이 넘는 팬들이 제주도를 방문해 지역경제를 활성화하는 긍정적인 결과를 낳았다"며 "2021년 갤러리 입장이 가능해지면 서울에서 차로 1시간 거리라는 지리적 이점을 살려 더 많은 갤러리가 직접 대회장을 찾을 수 있을 것"이라는 설명이다. "수도권에서 다시 한번 한국을 전 세계에 알리고 더 높은 대회 위상을 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

김현준 골프전문기자