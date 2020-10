[아시아경제 김봉주 기자] 배우 송혜교가 고혹적인 미모와 아름다운 각선미를 자랑했다.

16일 송혜교는 인스타그램에 화보로 보이는 사진으로 근황을 전했다.

화보 촬영 B컷으로 보이는 사진 속에서 송혜교는 올블랙 패션을 뽐내고 있다. 운동화를 신었음에도 드러나는 매끈한 각선미가 인상적이다.

한편 송혜교는 지난해 1월 종영한 tvN 드라마 '남자친구' 종영 이후 차기작을 검토하고 있다.

