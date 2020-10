중부 유럽 코로나19 확산세 가속화…연일 최대 확진자 기록

[아시아경제 성기호 기자] 중부 유럽 국가들에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 연일 최대 신규 확진자 수를 경신하고 있다.

15일(현지시간) 슬로바키아 보건부에 따르면 신규 확진자 수는 전날 기준 1929명을 기록해 사상 최대 규모를 기록했다. 이 같은 확산세에 슬로바키아는 지난 1일 국가 비상사태를 발표, 13일부터 6인 이상의 모임을 금지했다.

인구 약 410만 명의 크로아티아도 15일 기준 신규 확진자 793명을 기록하면서 하루 기준 최대치를 갈아치웠다. 이에 크로아티아 정부는 이번 주부터 실내 공공장소에서 마스크 착용을 의무화했고, 술집과 음식점의 이용객 수 제한, 50명 이상 모임의 사전 승인 같은 제한 조치를 시작했다.'

인구가 약 208만 명인 슬로베니아 역시 15일 기준 신규 확진자가 745명으로 전날 707명의 최대 기록을 경신했다. 약 900만 명이 거주 중인 오스트리아도 이날 신규 확진자가 1552명 발생해 첫 코로나19 확진자가 보고된 이후 하루 기준 최대치를 기록했다.

