[2020국감]전현희 "조국-추미애, 이해충돌 판단 전혀 달라지지 않았다"

[아시아경제 문채석 기자] 전현희 국민권익위원장은 15일 조국 전 법무부 장관의 가족 수사 당시와 추미애 법무부 장관 아들의 특혜 의혹 수사에 대한 권익위의 이해 충돌 해석과 관련해 "전혀 달라지지 않았다"고 강조했다.

전 위원장은 이날 국회 정무위원회 국정감사에서 "정치적 오해를 빚게 해드린 점에 대해서는 송구스럽지만, 추호도 오해의 소지가 있는 행위를 한 적이 없다"며 이같이 말했다.

전 위원장은 "조 전 장관에 대해서는 당시 개별적인 사실관계 확인을 못 한 점은 있지만, 권익위 회신에서 구체적인 업무에 대해 지휘·감독을 하거나 보고를 받는 경우 직무 관련성이 없다고 이미 서면 답변을 한 바 있다"고 했다.

이어 "유권해석에 관해 제가 개입한 것은 전혀 없다"면서도 "정치적 중립성 부분에 대해 유념하고 앞으로는 그런 문제가 없도록 최선을 다하겠다"고 했다.

권익위가 법무부에 추 장관 아들 문제를 질의한 것을 두고 '도둑한테 도둑질했느냐 안 했느냐고 묻는 것과 같다'는 성일종 국민의힘 의원의 지적엔 "권익위가 조사하는 권한이 없다 보니 협조 요청을 하는 형식을 취했던 것"이라고 해명했다.

국민의힘은 그간 박은정 전 위원장 재임 당시 조 전 장관에 대해선 이해 충돌 소지를 인정했던 권익위가 추 장관 문제에는 반대 해석했다며 "정권 비호"라고 비판해왔다.

