코스피, 외국인·기관 동반 매도에 2360선 턱걸이

빅히트 4.44% 하락마감

[아시아경제 이민지 기자] 외국인과 기관의 동반 매도세에 코스피와 코스닥지수가 하락 마감했다.

15일 코스피는 전 장보다 0.81%(19.27포인트) 내린 2361.21로 장을 끝냈다. 이날 코스피는 전 장보다 0.19%(4.57포인트) 내린 2375.91로 출발해 낙폭을 키웠다. 투자주체별로 보면 개인은 3324억원어치 주식을 샀고, 외국인과 기관은 각각 209억원, 1172억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,000 전일대비 900 등락률 -1.48% 거래량 17,618,164 전일가 60,900 2020.10.15 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매도…코스피 1%·코스닥 2.6% 하락오랜만입니다! 삼성전자 잘 보셨죠? 더 오를 수 밖에 없는 이유 공개![내일 상승 종목 분석] 오늘 기관과 외국인이 주목한 매매비중 상위 종목 close 는 전 장보다 1.48% 내린 6만원으로 장을 마감했다. 네이버(-2.01%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 704,000 전일대비 3,000 등락률 -0.42% 거래량 64,096 전일가 707,000 2020.10.15 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 동반 매도… 코스피 2400선 아래로코스피, 외국인 순매수에 약보합 마감...'2400선' 유지코스피, 기관 투자자 대규모 매도세...2400선 하회 close (-0.42%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 176,000 전일대비 2,000 등락률 -1.12% 거래량 1,557,742 전일가 178,000 2020.10.15 15:30 장마감 관련기사 현대차, 중국서 7년 연속 고객만족도 조사 1위산업장관, '신북방' 알마티 현대차 조립공장 준공식 온라인 참여외국인·기관 매도…코스피 1%·코스닥 2.6% 하락 close (-1.12%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 255,000 전일대비 7,000 등락률 -2.67% 거래량 604,092 전일가 262,000 2020.10.15 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매도…코스피 1%·코스닥 2.6% 하락[2020국감] 치료제 개발 급한데…코로나 지원금, 절반도 안 풀렸다외국인·기관 동반 매도… 코스피 2400선 아래로 close (-2.67%)도 하락했다. 빅히트는 4.44% 하락 마감했다.

반면 SK하이닉스는 전 장보다 0.69% 올랐고, LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 637,000 전일대비 9,000 등락률 +1.43% 거래량 525,597 전일가 628,000 2020.10.15 15:30 장마감 관련기사 LG화학, 최근 5일 기관 38만 2235주 순매도... 주가 64만 원(+1.91%)SK텔레콤, 물적분할 리스크?… 시장선 "명백한 호재, 지금 사라"LG화학 "3년간 주당 1만원 이상 현금배당" close 도 1.43% 상승했다.

이날 코스닥지수는 전 장보다 1.98%(17.04포인트) 내린 844.44로 장을 끝마쳤다. 코스닥지수는 이날 전 장보다 0.01%(0.11포인트) 하락한 861.37로 출발해 장중 3% 넘게 떨어지기도 했다. 투자주체별로 보면 개인이 2586억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 211억원, 2202억원어치 주식을 팔았다.

이날 코스닥지수 상위종목들은 대부분 하락했다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 87,900 전일대비 800 등락률 -0.90% 거래량 771,381 전일가 88,700 2020.10.15 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매도…코스피 1%·코스닥 2.6% 하락[클릭 e종목]"셀트리온헬스케어, 3분기도 호실적…주가 급반등은 아직"외국인·기관 동반 매도… 코스피 2400선 아래로 close (-0.90%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 287,400 전일대비 1,100 등락률 -0.38% 거래량 944,655 전일가 288,500 2020.10.15 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매도…코스피 1%·코스닥 2.6% 하락씨젠, 주가 28만 3300원.. 전일대비 -1.8%외국인·기관 동반 매도… 코스피 2400선 아래로 close (-0.38%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 170,000 전일대비 9,500 등락률 -5.29% 거래량 284,395 전일가 179,500 2020.10.15 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매도…코스피 1%·코스닥 2.6% 하락외국인·기관 동반 매도… 코스피 2400선 아래로알테오젠, 신규 성장호르몬 수용체 길항제 관련 특허 취득 close (-5.29%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 90,100 전일대비 3,500 등락률 -3.74% 거래량 823,696 전일가 93,600 2020.10.15 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매도…코스피 1%·코스닥 2.6% 하락외국인·기관 동반 매도… 코스피 2400선 아래로에이치엘비, 검색 상위 랭킹... 주가 0.2% close (-3.74%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 108,700 전일대비 3,400 등락률 -3.03% 거래량 203,197 전일가 112,100 2020.10.15 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매도…코스피 1%·코스닥 2.6% 하락외국인·기관 동반 매도… 코스피 2400선 아래로코스피·코스닥, 기관 매도에 장 초반 약보합 close (-3.03%)도 내렸다.

이경민 대신증권 연구원은 “코로나19 이슈들이 차익실현을 자극한 가운데 미국과 유럽 중심으로 코로나19 재확산세가 보이면서 투자심리를 위축시켰다”며 “코스닥시장에선 JYP엔터테인먼트(-7.23%), 와이지엔터테인먼트 와이지엔터테인먼트 122870 | 코스닥 증권정보 현재가 44,900 전일대비 3,250 등락률 -6.75% 거래량 1,767,474 전일가 48,150 2020.10.15 15:30 장마감 관련기사 와이지엔터테인먼트, 주가 4만 4400원 (-7.79%)… 게시판 '북적'와이지엔터테인먼트, 커뮤니티 활발... 주가 -0.31%.[클릭 e종목] "블랙핑크·트레져 흥행가도…YG, 4Q엔 2년 내 최대 실적 가능" close (-9.66%)가 하락하는 등 엔터테인먼트 관련주들이 약세를 보였다”고 분석했다.

이어 이 연구원은 “당분간 코스피를 비롯한 글로벌 증시의 매물 소화 과정은 계속 이어질 것”이라며 “코스피의 적절 밸류이션은 2200선 이하로 아직은 경계 심리를 유지해야 할 것”이라고 말했다.

