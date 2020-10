허성곤 김해시장, 가야문화권협의회 의장에 선출…"동반 성장에 힘 모으자"

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남 김해시는 허성곤 시장이 가야문화권 지역발전 시장군수협의회(이하 가야문화권협의회) 의장에 선출됐다고 15일 밝혔다.

이날 가야문화권협의회는 여수시에서 개최된 제25차 정례회의에서 허 시장을 제8기 의장으로 선출했다. 현 의장인 곽용환 고령군수의 임기가 올해 말로 종료돼 허 시장은 2021년부터 의장직을 수행하게 된다.

가야문화권협의회는 가야문화권 시·군간 네트워크 구축과 동반자적 공동발전 모색을 위해 2005년 구성돼 현재는 5개 시·도(경남·경북·전남·전북·대구) 26개 시·군이 참여해 지역 간 교류 협력을 추진하고 있다. 또 지역·관광자원 상생발전 연계전략 수립을 위한 연구용역 등도 공동 진행했다.

허 시장은 "역사문화권정비 등에 관한 특별법 제정으로 가야문화권 지역문화발전 및 관광활성화에 대한 기대가 그 어느 때 보다 높은 만큼 지역 간 상생전략을 통해서 동반 성장할 수 있도록 다 같이 힘을 모아 주시기 바란다"고 강조했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr