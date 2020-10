광양시, 코로나19 극복 ‘희망가득 가족그림 그리기’ 프로그램 운영

내일부터 21일까지 코로나19 극복 꿈과 희망 챌린지 실시

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 광양시건강가정·다문화가족지원센터(센터장 손경화)는 내일부터 21일까지 포스코 프렌즈봉사단, 전남사회복지공동모금회와 함께 코로나19 극복 꿈과 희망 챌린지 ‘희망가득 가족그림 그리기’ 프로그램을 운영한다.

‘희망가득 가족그림그리기’ 프로그램은 코로나19로 침체된 분위기와 우울감을 해소하기 위해 마련됐다.

프로그램을 통해 코로나19의 빠른 종식을 기원하면서 소중한 가족 간의 관계를 돌아보고 향후 가족과 함께할 수 있는 추억 만들기를 미리 계획해보는 시간을 갖는다.

참여 대상은 광양시에 거주하는 다문화가족이며 ‘코로나19가 끝나면 가족과 함께 하고싶은 일’이라는 주제로 센터에 그림을 제출하면 선착순으로 참여자 100가정에 할로윈 반달떡 만들기 및 파티키트를 증정할 예정이다.

자세한 참여 방법은 광양시건강가정·다문화가족지원센터로 문의하면 된다.

한편, 광양시건강가정·다문화가족지원센터는 다문화가정 산모도우미 지원사업, 아이돌봄서비스 등 다양한 가족복지 프로그램을 추진하고 있다.

