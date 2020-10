이르면 다음주 수도권 요양·정신병원 전수검사 시작

[아시아경제 조현의 기자] 정부는 이르면 다음 주 중 수도권 요양병원·시설과 정신병원 종사자와 이용자 16만명에 대한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 전수검사를 시작한다.

손영래 중앙사고수습본부 전략기획반장은 15일 정부세종청사에서 열린 브리핑에서 "수도권 요양병원, 요양시설, 정신보건시설의 종사자에 대해 전수검사를 할 계획"이라며 "늦어도 다음 주 시작할 수 있도록 지방자치단체에 촉구하고 있다"고 밝혔다.

전수검사 대상 16만명 가운데 입원환자는 제외됐다. 종사자 13만명과 시설 이용자 3만명만 검사 대상이다. 손 반장은 "입원환자를 제외한 이유는 신규 입원 시 (코로나19) 검사를 하게 돼 있고 입원환자까지 검사하면 그 수가 너무 많아지기 때문"이라고 설명했다.

정부는 종사자 등은 지역사회와 시설 간 출퇴근을 반복하는 만큼 이들 가운데 숨어있는 잠복 감염을 파악할 필요가 있다고 본다. 손 반장은 "잠복감염이 있다면 어느 정도인지 파악하고 그로 인한 지역감염이 (있다면) 차단하자는 목적"이라고 했다.

다만 전수조사 이후에도 감염의 위험성은 여전히 있을 수 있다는 설명이다. 손 반장은 "종사자들과 이용자들이 계속 지역사회에서 출퇴근하고 있기 때문에 주기적으로 검사를 반복 시행하는 것이 아닌 이상 완전히 안전한 것은 아니다"고 말했다.

최근 부산 '해뜨락요양병원'에서도 새로운 집단감염이 발생한 가운데 정부는 비수도권의 관련 시설로 전수 검사를 확대하는 방안도 검토하기로 했다. 손 반장은 "이번 검사로 상황을 평가하면서 다른 지역으로 확대한다면 어떻게 할 것인지, 반복적으로 검사를 작동하는 것이 필요한지 등을 결정하게 될 것"이라고 밝혔다.

