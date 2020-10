신세계그룹, 깜짝 인사…현장 중심 조직개편 단행(상보)

강희석 이마트 대표, SSG닷컴 대표 겸직

계열사 11곳 중 6곳 대표 교체, 현장 중심 조직개편 단행

[아시아경제 임혜선 기자] 정용진 신세계그룹 부회장이 '인적쇄신'의 칼을 빼들었다. 강희석 이마트 대표(사진)에게 온오프라인 통합이라는 신세계그룹 최대의 숙제를 안기고 이마트 부문의 주요 계열사 대표이사를 교체했다. 또한 이마트 부문 주요 계열사 11개 가운데 절반이 넘는 6곳의 대표이사를 바꿨다.

신세계그룹은 15일 이마트 부문 2021년 정기 임원인사를 단행했다. 강희석 대표는 SSG닷컴 대표이사로 내정됨에 따라 이마트와 SSG닷컴 대표이사를 겸직한다. 이마트에브리데이 대표이사에는 이마트24 김성영 대표이사를, ㈜이마트24 대표이사에는 신세계I&C 김장욱 대표이사를 각각 내정했다. 신세계푸드 대표이사는 신세계푸드 마케팅담당 송현석 상무를, 신세계I&C 대표이사에는 신세계I&C IT사업부장 손정현 전무, 신세계건설 레저부문 대표이사에는 전략실 지원총괄 이주희 부사장보를 내정했다. 승진 임원 수는 최소화 했다. 하지만 젊고 실력있는 인재들을 과감히 발탁해 미래 준비를 위한 기반을 다졌다. 이번에 새롭게 내정된 6곳의 대표 모두 1960년대생이다.

신세계그룹 관계자는 "이번 인사는 경영 환경 극복과 경영 성과 창출에 초점을 맞추고, 전문성 강화 및 우수 인재를 적재적소에 배치하기 위해 단행됐다"며 "그룹 차원에서 진행중인 온라인 역량 강화 및 온오프 시너지 창출과 조직 효율 제고, 신성장 기반 구축에 중점을 뒀다"고 설명했다.

각 사별 조직 개편도 단행했다. 이마트는 현장 중심 경영에 초점을 맞춰 스탭조직인 MSV담당을 신설하고, 판매담당은 세분화했다. 점포관리(Metro)담당을 신설해 영업 전문성도 강화한다. 이와 함께 조직 문화 본부를 신설해 미래지향적 조직문화 구축 기반을 마련했다.

SSG닷컴은 온라인 사업의 본격적인 성장을 위해 그로서리사업본부, 신사업본부, 테이타ㆍ인프라(DATA·INFRA)본부, 지원본부 등으로 조직 체계 전반을 재구축했다. 강 대표가 이마트와 SSG닷컴을 겸직하며 향후 온오프 통합 시너지 강화도 본격화 될 것으로 보인다.

신세계푸드는 제조서비스부문과 매입유통부문 부문 대표 체제를 단일 대표 체제로 재편했다. 스타벅스커피코리아는 전략기획 및 상품개발 조직을 신설하여 신사업 추진 및 상품경쟁력을 강화했다.

한편, 신세계그룹의 백화점부문에 대한 정기인사는 예년과 같이 12월초에 시행할 예정이다.

다음은 인사 명단이다.

◆신세계그룹

<이마트>

◇ 부사장 승진

▶이마트 트레이더스본부장 노재악

◇ 상무 승진

▶전략기획본부장 신동우 ▶그로서리본부장 겸 가공담당 황운기 ▶판매5담당 박시용 ▶마케팅담당 최훈학

◇ 상무보 승진

▶SCM3.0추진담당 배병빈 ▶기획담당 이준석 ▶가전문화담당 정지윤 ▶몰리스 BM 정민주 ▶MSV담당 하경수 ▶노사협력담당 강성훈

◇ 대표이사 내정

▶이마트 대표이사 겸 ㈜SSG.COM 대표이사 강희석

◇ 전무 승진

▶그로서리사업본부장 곽정우

◇ 상무 승진

▶플랫폼기획담당 한동훈

▶큐레이션담당 김범수

◇ 상무보 승진

▶상품담당 이명근

<신세계푸드>

◇ 대표이사 내정

▶대표이사 송현석

◇ 상무 승진

▶유통담당 정민철

<신세계건설>

◇ 대표이사 내정

▶레저부문 대표이사 이주희

<신세계I&C>

◇ 대표이사 내정

▶대표이사 손정현

◇ 상무 승진

▶ ITO2담당 양윤지

<이마트에브리데이>

◇ 대표이사 내정

▶ 대표이사 김성영

<이마트24>

◇ 대표이사 내정

▶ 대표이사 김장욱

<신세계TV쇼핑>

◇ 상무 승진

▶라이프스타일담당 강성준

▶트랜드패션담당 강명란

▶방송영업담당 도정환

<스타벅스커피코리아>

◇ 상무보 승진

▶기획담당 하익성

<전략실>

◇ 부사장 승진

▶전략실 형태준

<기타>

◇ 상무 승진

▶ 브랜드전략담당 정양오

[임원 업무 위촉 변경]

<이마트>

▶ 강승협 상무 지원본부장 겸 재무담당 ▶이규봉 상무 신세계TV쇼핑 지원담당 ▶이해주 상무 ㈜이마트24 영업본부장 ▶ 최진일 상무보 신선1담당 ▲ 김민 상무보 ㈜SSG.COM 데이터담당

▶ 이재호 부사장 지원본부장 ▶장유성 전무 데이터·인프라본부장 ▶최택원 상무 이마트 판매본부장 ▶김낙호 상무 관리담당 ▶ 안철민 상무보 SCM담당

<신세계푸드>

▶ 김철수 상무 지원담당 ▶공병천 상무 베이커리담당 겸 FS담당

<신세계건설>

▶정두영 부사장 영업본부장 ▶ 민일만 상무 공사본부장 ▶ 김문경 상무 QSE담당 ▶ 서화영 상무 영업1담당

<신세계조선호텔>

▶조형학 상무 식음/조리담당 ▶류재영 상무 운영1담당

<신세계TV쇼핑>

▶김맹 상무 이마트에브리데이 지원담당

<제주소주>

▶이수철 상무 스타벅스커피코리아 지원담당

<대외협력본부>

▶정동혁 부사장보 대외협력본부장 ▶이달수 상무 이마트24 마케팅담당 ▶김재곤 상무 SSG.COM 홍보담당 ▶김성태 상무 이마트 부문기획담당 겸 SSG.COM 전략기획담당

<전략실>

▶전상진 상무 신세계프라퍼티 지원담당

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr