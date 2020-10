10월 서울·경기 1.4만 가구 입주…"전세난 해결할 신축 부족"

전국 입주 물량 2만1987가구…전월 대비 30% 감소

수도권 물량 소폭 상승세로 전환됐지만 기저효과

[아시아경제 임온유 기자] 서울·경기를 비롯한 수도권 전세난이 심각해지는 가운데 이달 아파트 입주 물량이 전월 대비 30% 줄어드는 등 3개월 연속 감소할 전망이다.

가을 이사철과 기저효과 등으로 입주경기 전망은 개선되고 있지만 정부 규제와 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화 등 영향으로 입주경기 전망은 8개월째 기준선을 밑돌고 있다.

15일 주택산업연구원(주산연)에 따르면10월 전국 아파트 입주 예정 물량은 2만1987가구다. 전월보다 30%(9456가구) 감소한 규모다.

공급 주체별로는 민간이 22개 단지에서 1만2617가구, 공공이 13개 단지에서 9370가구를 공급한다. 민간은 전월보다 공급이 1만199가구 줄었고, 공공은 743가구 늘었다.

지역별로는 서울·경기 등 수도권에 22개 단지, 1만3951가구가 입주하고 지방은 13개 단지, 8026가구기 입주한다. 수도권은 서울 2807가구, 경기 9998가구, 인천 1146가구다. 부산은 2662가구, 충남 1707가구, 대구 1395가구 등이 입주 예정이다.

전국 입주 물량은 7월 4만1154가구에서 8월 3만8261가구, 9월 3만1443가구, 10월 2만1987가구로 3개월 연속 크게 줄었다. 서울·경기 지역의 경우 7월 2만3362가구에서 8월 2만2725가구, 9월 1만100가구, 10월 1만2805가구다. 9월 대비 소폭 증가하긴 했으나 7·8월에 못 미친다. 전세난이 심화하고 있느 가운데 신축 입주에 따른 전세 공급도 녹록지 않은 셈이다.

이달 전국 입주경기실사지수(HOSI) 전망치는 75.3으로 8개월째 60∼70선에 머물렀지만, 전월과 비교하면 5.7포인트 올랐다. 주산연은 "가을 이사철 도래와 기저효과 등 영향으로 전망치가 소폭 상승했다"고 분석했다.

HOSI는 공급자 입장에서 입주를 앞두고 있거나 입주 중인 단지의 입주여건을 종합적으로 판단하는 지표로, 매달 건설사 등 주택사업자를 대상으로 조사한다. 100을 기준치로 그 이상이면 입주여건이 양호하다는 것을, 그 미만이면 입주여건이 좋지 않음을 의미한다.

입주물량이 증가하면 전셋값 안정화 등 순기능을 기대할 수 있지만, 단기간 급증하는 지역은 전셋값 급락 내지 역전세난, 주택사업자의 부실화 위험이 있다.

경기도의 전망치가 90.3으로 유일하게 90선을 기록했고, 서울(89.1)과 충북(84.6), 경북(80.0)이 80선, 인천(79.4), 대구(79.3), 광주(77.2), 세종(76.4) 등 대부분 지역은 60∼70선에 머물렀다.

주산연은 "코로나19 장기화 등 영향으로 8개월째 지수가 60∼70선을 횡보하고 있어 10월에도 대부분 지역에서 입주여건 악화가 지속될 전망"이라고 말했다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr