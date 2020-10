[라이킷픽]각질은 재우고, 광채는 깨우고

월간신상: 스킨케어 편

에스트라·리쥬란 코스메틱·파티온

리얼베리어·잇츠스킨·나스

[컬처&라이프부 김은지 기자] 일교차가 10도 이상씩 벌어진 혼란 속, 유수분 밸런스는 소리 없이 무너져가고 있다. 스멀스멀 건조해진 피부는 갑자기 몰아치는 찬바람 앞에 속수무책. 가을·겨울 시즌마다 개최되는 환절기 각질 파티에 끌려가기 십상이다. 하얗게 일어난 피부에는 스크럽 대신 '보습'으로 대응해야 한다. 영양감이 풍부한 제품으로 피부 겉과 속의 당김을 잡고 흐트러지지 않는 보호막을 형성할 필요가 있다. 자신도 모르는 사이에 각질 파티의 주인공이 되기 전, 이달의 스킨케어 아이템으로 생기 가득한 피부를 꾸려보자.

기분 좋은 수분 충전

에스트라 '아토베리어365 하이드로 에센스'

스킨케어 첫 단계 '고정템'이 등장했다. 에스트라 '아토베리어365 하이드로 에센스'는 세안 후 건조해진 피부에 즉각적인 수분을 공급한다. 유분기가 없어 겉도는 감 없이 깔끔하게 마무리된다. 제형은 순수한 물과 몽글몽글한 크림 사이 어딘가에 있는데, 가장 적절한 점도라 할 수 있다. 피부 결을 따라 자연스럽게 스며든다. 보습이 더 필요한 날에는 한 번 더 덧발라 연약해진 피부 속 건조함을 잡아보길 권한다. 에스트라 '아토베리어365 하이드로 에센스' 150ml 라이킷픽

틈 사이로 보습

리쥬란 코스메틱 '리쥬란 힐러 턴오버 시너지 크림'

꾸덕꾸덕하지만 오일리 하지 않다. 쫀쫀하지만 가볍다. 영양을 듬뿍 머금고 있어 농도가 꽤 짙지만 피부에 도포하는 순간 수분을 터뜨린다. 리쥬란 코스메틱 '리쥬란 힐러 턴오버 시너지 크림'은 모두가 꿈꿔온 질감과 제형을 현실로 끌어낸 아이템이다. 다양한 크기의 히알루론산이 각질층에 빈틈없이 밀착, 피부 장벽을 탄탄하게 가꾼다. 가을을 넘어 겨울이면 더욱더 소중해질 랩핑크림이다. 리쥬란 코스메틱 '리쥬란 힐러 턴오버 시너지 크림' 45ml 라이킷픽

저자극 고보습

파티온 '메디컬 인텐시브 크림 엠디'

안심하고 쓸 수 있다. 동아제약 파티온이 선보인 '메디컬 인텐시브 크림 엠디'는 자극에 대한 걱정 없이 수시로 사용 가능한 순둥이 크림이다. 스테로이드 39종 무첨가 시험, 감작성 시험, 피부 자극성 시험을 완료했고, 하얗게 갈라진 문제적 피부를 부드럽게 달랜다. 각종 외부 자극으로 붉게 달아오른 부위에는 두터운 보호막을 형성, 손상된 피부를 보호하는 동시에 수분을 유지한다. 동아제약 파티온 '메디컬 인텐시브 크림 엠디' 100g 라이킷픽

윤기나는 피부로

리얼베리어·잇츠스킨·나스

더 탄탄하고, 더 촉촉해졌다. 리얼베리어의 베스트셀러 '익스트림 크림'이 장벽 크림의 세대교체를 선언하며 '리얼베리어익스트림 크림'으로 재탄생했다. 기존 제품과 비교해 강화된 부분은 보습력이다. '리얼베리어익스트림 크림'은 적은 양으로도 피부 곳곳에 꽉 찬 수분과 영양을 전달, 그 촉촉함을 오랜 시간 유지한다. 피부가 유난히 건조한 날에는 평소보다 많은 양을 덜어내 수면 팩처럼 활용하길 추천한다. 손바닥의 체온으로 제형을 녹여 흡수율을 높여주면 효과를 배가할 수 있다. 리얼베리어 '리얼베리어 익스트림 크림' 50ml

팩, 토너, 로션, 크림 등을 스킵하고 제품 하나로만 환절기 스킨케어를 끝내고 싶다면, 잇츠스킨 '파워 10 포뮬라 파워풀지니어스세럼'이 제격이다. 앙증맞은 핑크색 유리병에는 보습부터 탄력, 진정, 각질, 보습, 윤기와 같은 복합적인 피부 고민을 한 번에 해결할 수 있는 요소가 함유됐다. 유수분 밸런스를 최적으로 유지하며 피부의 회복력을 강화하기도 한다. 잇츠스킨 '파워 10 포뮬라 파워풀지니어스세럼'

나스 '라이트 리플렉팅 퍼밍 세럼' 속에는 바오밥 나무에서 추출한 오일 캡슐이 풍부하게 들어가 있는데, 이를 롤링하면 아름다운 결광이 연출된다. '라이트 리플렉팅 퍼밍 세럼'의 진가는 자연광에서 더 두드러진다. 햇빛의 움직임에 따라 투명하게 빛나는 유리알 피부 연출이 필요하다면, '리플렉팅 퍼밍 세럼'을 선택하길 바란다. 나스 '리플렉팅 퍼밍 세럼' 30ml

사진=서정준 객원기자

김은지 기자(라이킷팀) hhh50@asiae.co.kr