제주항공 '목적지 없는 관광비행' 모바일 채널서도 판매

하나카드 예매시 50명 선착순 추가 할인도

[아시아경제 유제훈 기자] 제주항공은 오는 23일 진행하는 관광비행 상품 '비행기 속 하늘여행' 항공권을 모바일 채널에서도 판매키로 했다고 15일 밝혔다.

제주항공에 따르면 이번 관광비행은 인천국제공항을 출발, 약 1시간30분 동안 광주·여수·부산·포항·대구 상공을 선회 한 뒤 다시 인천으로 돌아오는 일정을 골자로 한다.

당초 제주항공은 이 상품을 홈페이지상에서만 판매해 왔으나, 고객 편의를 위해 판매채널을 온라인으로 확대했다. 모바일 채널 예매는 이날 오후 2시부터 개시된다.

이번 상품의 운임은 총액기준 뉴클래스는 12만9000원, 일반석 9만9000원이다. 인천관광공사에서 운영하는 베스트웨스턴 하버파크 호텔 1박(스탠다드룸 2인1실)과 일반석 항공운임이 포함된 패키지는 15만9000원이다.

모바일 채널 오픈과 함께 카드 할인 이벤트도 진행한다. 이날 오후 2시부터 관광비행 상품을 하나카드로 예약하는 고객은 선착순 50명에 한 해 1인당 2만원의 할인 쿠폰을 제공한다.

아울러 이번 상품을 이용하는 탑승객 전원에게는 식음료패키지(감귤주스 및 스낵), 메디컬 키트(손소독제와 마스크) 등이 포함된 트래블백이 제공된다. 또 비행시엔 JJ서비스팀 승무원들이 탑승, 이벤트를 통해 국내선 무료 왕복항공권 2명, 홍대 홀리데이인익스프레스 호텔 무료숙박권 2명, 리프레시포인트 5만원권 10명 등 경품을 제공한다.

제주항공 관계자는 "홈페이지에서만 구매가 가능했던 부분을 모바일까지 확대해 향후 새로운 관광비행 상품을 출시할 때 고객들이 조금 더 쉽게 이용할 수 있도록 개선한 것"이라며 "새로운 항공 여행 트렌드로 자리잡도록 더 개선하고 노력하겠다"고 말했다.

