신한은행, 쏠야구 첫고객 커피쿠폰 100% 증정 이벤트

쏠야구 첫고객 대상 쏠퀴즈 참여시 스타벅스 아메리카노 쿠폰 100% 증정 이벤트 실시

쏠야구 올해 이용자 약 48만명, 작년 연간 이용자 보다 25% 증가

[아시아경제 조강욱 기자] 신한은행은 KBO리그 정규시즌 종료를 앞두고 프로야구 팬을 위해 '쏠야구 첫고객 커피쿠폰 100% Dream' 이벤트를 시행한다고 15일 밝혔다.

이번 이벤트는 '쏠야구'에 처음 참여하는 고객이 야구퀴즈 '쏠퀴즈'에 응모하기만 하면 스타벅스 아메리카노 쿠폰 1개를 무료로 받을 수 있다.

신한은행 관계자는 "올해 쏠야구 이용자는 코로나로 인한 개막지연과 무관중 경기 진행에도 불구하고 약 48만명이 넘어 작년 연간 이용자 대비 25% 증가하였다"며 "정규시즌 종료를 앞두고 코로나19 장기화로 많은 분들이 지쳐있는 상황에 야구로 스트레스 풀면서 간단하면서도 재미있게 즐길 수 있는 이벤트를 준비했다"고 말했다.

한편 신한은행은 올해 개막에 맞춰 야구팬을 위해 모바일 앱 신한 쏠 (SOL)에 '손 안의 야구 놀이터, 쏠야구'를 오픈했고, 야구팬들에게 재미와 혜택을 드릴 수 있는 승부예측 '쏠픽'과 쏠퀴즈, 월간 MVP 투표, 올스타 팬투표 등 다양한 이벤트를 진행했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr