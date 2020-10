[2020국감]30대 최고가 구매 아파트, 용산 한남더힐 '63억원'

[아시아경제 유인호 기자] 2018년 이후 2030청년세대가 단독명의로 구매한 아파트 중 최고가 단지는 서울 용산의 한남더힐(240.3㎡)로, 63억원에 달하는 것으로 나타났다.

15일 국회 국토교통위원회 소속 김상훈 국민의힘 의원이 한국감정원으로 부터 받은 ‘2018년~2020년6월 연령대별 실거래 현황’에 따르면 20?30대가 매수한 최고가 아파트는 30대가 매수한 서울 용산의 한남더힐로 63억(240.3㎡)이었다.

이어 강남의 상지리츠빌카일룸2차 58억5000만원(244.3㎡), 강남의 삼성동상지리츠빌카일룸 53억3000만원(237.7㎡), 서초 아크로리버파크 52억5000만원(154.9㎡)순이었다. 거래자 모두 30대였다.

20대가 산 아파트 중 최고가는 강남구의 아펠바움(241.8㎡)으로 51억원이었다. 용산의 한남더힐 49억원, 서초의 반포주공 1단지 및 반포자이를 각각 40여억원을 매입한 산 사례가 뒤를 이었다. 30대 매매 상위 10곳은 모두 40억원을 넘어섰고, 20대 매매 상위 5곳 또한 30억원을 상회했다.

2030외에 미성년자인 10대가 거래한 아파트 중 최고가는 송파구의 잠실엘스로 17억2000만원(84.8㎡)이었고, 강남 도곡현대힐스테이트 16억9000만원(164.9㎡), 서초 방배우성 11억원(84.9㎡) 등이 뒤를 이었다.

40~60대 중 최고가는 모두 용산의 한남더힐이었고, 81억원(244.7㎡)이 최고가였다.

김 의원은 “현 정부 들어 집값이 상승하면서 청년세대도 집을 살 수 있는 계층과 그렇지 못한 계층 간 양극화가 심화되고 있다”며“현 정부의 부동산 정책은 현금부자에게만 집 살 기회를 넓히고 보통의 청년에겐 각종의 대출 및 거래규제를 부과했다. 지금이라도 정책 수정이 필요하다”고 강조했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr