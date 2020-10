경기도 'e스포츠 페스티벌' 개최한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 전 국민이 참여할 수 있는 '경기 생활 e스포츠 페스티벌'을 이달 31일부터 다음달 1일까지 이틀간 온라인으로 개최한다.

경기도가 주최하고 경기콘텐츠진흥원이 주관하는 이번 행사는 e스포츠에 대한 긍정적 인식 확산 및 생활스포츠로의 정착을 위한 것이다.

페스티벌은 인기 모바일게임인 '카트라이더 러쉬플러스'와 '브롤스타즈' 두 개 종목으로 나눠 진행된다.

카트라이더 러쉬플러스는 팀 대항전(2대2)과 개인전으로 나눠 펼쳐진다.

브롤스타즈는 팀 대항전(3대3)만 치러진다.

행사 참가를 희망하는 사람은 오는 25일까지 관련 홈페이지(www.wec2020.or.kr)에 들어가 신청하면 된다.

도는 이번 행사를 유튜브를 통해 실시간 방송한다.

공정식 도 미래산업과장은 "경기 생활 e스포츠 페스티벌은 비대면 시대에 전 국민이 서로 소통하고 즐길 수 있는 행사"라며 "이번 축제가 코로나19 우울 극복에 도움이 될 수 있길 바란다"고 밝혔다.

