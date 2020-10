예탁원, 강원도청과 강원지역 창업생태계 조성 위한 업무협약 체결

[아시아경제 오주연 기자]한국예탁결제원은 지난 14일 강원도청 회의실에서 강원도청과 '강원지역 창업생태계 조성을 위한 지역 혁신·창업기업 지원' 업무협약을 체결했다고 15일 밝혔다.

이번 업무협약은 예탁원과 강원도청이 'K-Camp 강원'을 추진해 강원지역에 소재하는 7년 미만의 창업·중소기업을 대상으로 액셀러레이팅 프로그램을 제공, 이들의 성장을 지원하고 지역 창업생태계 조성 및 활성화를 위해 체결됐다.

예탁원은 K-Camp 강원 추진을 위한 창업기획자(액셀러레이터) 선정 및 프로그램 운영·관리를 담당하고, 강원도청은 지역기업 발굴·추천과 K-Camp 강원 관련 행정지원 등을 통해 강원지역 창업지원 사업의 활성화를 위해 노력할 예정이다.

이명호 예탁원 사장은 "강원도청과 함께 K-Camp 강원을 추진함으로써 수도권을 제외한 전국을 아우르는 지역 창업기업지원 프로그램 기반을 구축하고, 강원지역 창업기업이 성공적으로 성장할 수 있도록 지원할 것"이라고 전했다.

K-Camp는 지난해 12월 예탁결제원이 자본시장 인프라 기관 최초로 지역 창업기업 지원을 위해 실시한 액셀러레이팅 프로그램으로 현재 부산, 대전, 대구, 광주 등 4개 지역에서 운영하고 있다. 현재까지 K-Camp에는 총 60개사가 참가했으며 대부분이 3년 미만 초기 창업기업임에도 불구하고 15개사가 101억원의 후속 투자유치를 달성하고, 21개사가 66명의 신규고용을 창출했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr