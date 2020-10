SKT, 국내 3대 고객만족도 조사 ‘그랜드슬램’

[아시아경제 조슬기나 기자]SK텔레콤이 올해 진행된 국내 3대 고객만족도 조사에서 '그랜드슬럼'을 달성했다.

SK텔레콤은 한국능률협회컨설팅 주관 2020년 한국산업 고객만족도 조사(KCSI)에서 23년 연속 이동통신부문 1위에 올랐다고 15일 밝혔다. KCSI는 국내 산업별 상품과 서비스에 대한 고객들의 만족 정도를 나타내는 지수다. SK텔레콤은 앞서 NCSI 국가고객만족도, KS-SQI 한국서비스품질지수에서도 각각 1위를 차지했다.

특히 KCSI 23년을 비롯해 NCSI 23년, KS-SQI 21년 연속 1위를 기록하며 전 산업 분야를 통틀어 유일하게 올 해 실시된 국내 3대 고객만족도 조사에서 최장 기간 연속 1위를 기록했다.

SK텔레콤은 올해 KCSI 고객만족도 조사에서 전년 대비 3.9점 높은 점수를 받았다. 이는 2점정도인 전체 상승폭을 훨씬 웃도는 수치다. 유래없는 ‘언택트 시대’에도 불구하고 안정적인 5G 인프라 제공과 5G 서비스 선도, 고객 경험 개선 등을 위해 다양하게 노력해 온 점을 인정받은 결과라고 회사측은 설명했다.

SK텔레콤은 코로나19 확산 직후 업계 최초로 콜 센터에 재택근무를 도입하고 AI기술을 기반으로 24시간 고객의 문자상담을 지원하는 채티(챗봇서비스)도 운영 중이다. 또한 지난해 4월 5G 상용화 이후 직접 현장에 방문하지 않고도 세계유산인 창덕궁을 감상할 수 있는 ‘창덕 Arirang’ AR서비스, VR 여행 콘텐츠 ‘신선배송’ 등을 선보이며 언택트 맞춤형 서비스를 제공했다는 평가를 받았다. 이밖에 AI스피커 ‘누구(NUGU)’를 활용해 독거어르신들의 응급상황에 대처하는 등 사회적 가치를 높이는 활동도 지속해오고 있다.

이기윤 SK텔레콤 고객가치혁신실장은 “KCSI 23년 연속 1위 달성은 언택트 상황에서도 고객이 체감할 수 있는 최고 품질의 서비스를 제공하기 위해 지속적으로 고객가치를 혁신해 온 노력을 인정받은 것이라고 생각한다”며 “SK텔레콤은 앞으로도 변함없이 고객이 자부심을 가질 수 있는 기업이 되도록 치열한 고민과 끊임없는 노력을 지속하겠다”고 강조했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr