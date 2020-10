창원시, ‘남부내륙철도 노선 직선화’ 불발에 유감

국토부 "예타 계획 노선대로 추진해야"

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시가 남부내륙철도 노선 원안 추진과 관련해 유감을 표명하고 나섰다.

최영철 창원시 안전건설교통국장은 14일 시청 프레스센터에서 기자회견을 통해 남부내륙철도 기본설계를 위한 사업비가 내년도 정부 예산안에 반영됐다는 소식에 환영하면서도 지난해 1월 예비타당성조사(예타) 면제를 받은 이후 창원시는 노선 직선화가 필요하다는 입장을 지속해서 정부에 건의했으나 수용되지 않은 데 대해 아쉬움을 드러냈다.

최 국장은 노선 직선화는 사업비 절감이 가능하며, 경남 중부와 동부지역 170만명의 인구가 추가적으로 신규 고속철도 서비스를 받을 수 있다는 효과를 적극적으로 설명했다. 그러나 지난달 초 국토교통부는 예타에서 계획된 노선대로 추진이 필요하다는 입장을 시에 전달했다.

최 국장은 이에 대해 “국토부는 노선 직선화를 통해 공사비 절감 및 이용객 증가는 충분히 인정되나, 예타 면제 및 사업계획 적정성 단계에서 정책적으로 결정된 노선을 기본계획 단계에서 변경하는 것은 현실적으로 어렵다는 이유를 들었다”며 “경남 전 지역이 남부내륙철도 수혜지역으로 확대될 수 있는 건의안이 반영되지 않은 데 유감을 표한다”고 말했다.

이어 최 국장은 창원시가 남부내륙철도의 개통 효과를 경남 중부와 동부 지역까지 확대해달라는 이유에 대해 철도 이용이 불편하기 때문이라는 점과 인구 규모에 맞는 적정한 철도 서비스가 필요하다는 문제를 제기해왔다고 전했다.

창원시는 정치권과 경남도가 창원의 현안에 대해 뒤늦게 관심을 드러내고 있는 데 대해서도 서운하다는 입장이다.

최 국장은 “이번 남부내륙철도 노선 직선화에 대해 창원시의회와 창원상공회의소 등 기관에서 직선화 건의에 뜻을 함께해줬다”며 “창원시민이 얼마나 불편을 겪고 있는지, 그 해소방안이 무엇인지 등을 이제야 정치권에서 관심을 갖기 시작했고, 최근 김경수 경남도지사도 창원시와 합리적인 방안을 찾기 위해 같이 노력하자는 제안을 했다”고 말했다.

최 국장은 지난달 국토부와의 회의 내용과 향후 시가 할 수 있는 역할을 언급하는 것으로 회견을 마무리했다.

최 국장은 “노선 직선화는 반영되지 않았지만, 남부내륙철도의 창원 방향 운영횟수 최대화, 이용객이 가장 원활한 창원중앙역까지 시·종착역 연장, 남부내륙철도 요금 현실화 등 부분에 대해 충분히 공감했다”며 “개통 시까지 이용자 중심의 합리적인 운영방안을 강구하기로 했다”고 말했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr