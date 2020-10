피시방창업 아이센스리그PC방, ‘차별화 PC제품으로 단골고객들이 엄청 늘었죠!’

현재 피시방창업은 매장운영이 간편하고 매출 순수익률이 높아 창업자들의 꾸준한 관심을 받고 있는 창업 아이템이지만, 경쟁이 치열하기 때문에 차별화된 경쟁력을 갖춘 프랜차이즈 PC방을 대부분 선호한다. 이러한 가운데 아이센스리그PC방이 요즘 고객들의 니즈를 파악한 차별화 PC제품들로 주목을 받고 있다.

아이센스리그PC방 관계자는 "요즘은 소비자들의 안목이 높아져서, 거리가 가까운 곳의 PC방만 가지않는다. 한번을 가더라도 내가 만족할 수 있는 곳 즉 편안한 게이밍 환경을 제공하고 장시간 게임하기 편한곳을 방문한다”라고 설명했다.

피시방창업 브랜드 ‘아이센스리그PC방’은 장시간 이용에도 편안한 게임 환경을 구축해 장타 손님들이 특히나 많다. 업계최초 특허 13종을 받은 블루오션 데스크의 경우 이용고객을 위한 완벽한 구조와 인터페이스를 갖춘 책상으로 PC방을 장시간 이용해도 손목과 허리가 피로해지지 않는 인체공학적인 책상이라 고객들에게 인기가 좋다.

블루오션 데스크 이외에도 마우스번지, 투마우스, 쿨링시스템, 크리스탈 키보드, 노이즈캔슬링 헤드셋, 아이센스전용 무선충전기 등 고객들에게 맞춘 PC제품 차별화 전용상품들을 꾸준히 개발하면서 아이센스리그PC방 매장 오픈 시 항상 만석을 이루고 있고 꾸준하게 단골손님들이 방문한다고 전했다.

또한 아이센스리그PC방은 고객들 요청에 힘입어 커플석을 도입하여 화제다. 요즘은 PC방에서 데이트하는 비율이 높아지다 보니 시대의 흐름에 맞춰 커플석을 빠르게 도입하였고 현재 아이센스 커플석은 항상 대기할 정도로 사람들이 많다. 커플석은 다른 일반석에 비해 먹거리 매출이 높아 추가매출 향상에도 큰 도움을 주고 있다.

아이센스리그PC방 방문한 단골고객 후기 영상을 살펴보면 “확실히 다른 피시방들과 달라서 오게 된다. 한번 중독되면 다른 곳을 가더라도 불편해서 다시 돌아온다"며 "친구들과 일주일에 5번이상 방문하는 곳"이라고 방문후기를 말했다.

현재 아이센스리그PC방 방문 고객들이 많아짐에 따라 PC방 창업아이템에 따른 창업문의도 점차 많아지고 있는 상황이다. 이에 예비창업자들을 위한 ‘재창업 대당1만원보험’제도를 제공하며 요즘같이 경기불황으로 실패에 대한 불안함을 본사에서 높은 매출로 자신감있게 책임지겠다는 다짐을 보여주고 있다.

특히 피시방창업비용 마련에 어려움을 겪는 예비 창업주들에게 1금융권 은행 4곳(우리, 기업, 신한, 국민은행)과 MOU체결을 통해 저금리로 대출이 가능하며 추가로 6개월 무이자 신용대출까지 가능해 도움을 주고 있다.

현재 안정적인 제도인 “재창업 대당1만원보험 제도” 대한 관심도가 높아지면서 10월 15일(목) 서울 구로구 본사에서 사업설명회를 진행한다. 진행 장소가 한정되어 있어 소규모로 진행되는 사업설명회는 홈페이지에서 선착순으로 신청받고 있다.

PC방 프랜차이즈 최초 박명수가 모델로 활동 중인 업체로 22년 컨설팅 경력을 가진 프랜차이즈 전문 기업인 아이센스리그PC방은 직영점 10개와 전국 가맹점 650개를 이상을 개설하였고, 아이센스리그PC방 브랜드 외에 만화카페 벌툰, 치킨의 민족, 스터디카페 초심, 꼬치의 품격 등의 다양한 브랜드가 함께 운영되고 있는 대형 프랜차이즈 기업이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr