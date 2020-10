美 보건당국, 일라이릴리 코로나 항체치료제 임상 중단..."안전 우려"

트럼프 치료때 사용한 리제네론 치료제와 유사

존슨앤드존슨 백신 임상 중단에 이어 발표...개발 지연 우려

[아시아경제 이현우 기자] 미국 제약회사 일라이릴리는 개발중인 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 항체치료제의 임상 3상시험이 미 보건당국의 잠재적인 안전 우려에 따른 권고에 따라 중단됐다고 밝혔다. 전날 존슨앤드존슨의 코로나19 백신 임상이 중단된데 이어 또다시 코로나19 치료제의 임상 중단이 발생하면서 개발이 지연될 것이란 우려가 커지고 있다.

CNBC 등 외신에 따르면 13일(현지시간) 제약사들의 백신, 치료제 안전성을 감독하는 데이터·안전성 감독위원회(DSMB)는 일라이릴리가 개발 중인 코로나19 단일클론 항체치료제에 대해 잠재적 안전우려가 발견됐다며 임상등록을 중단할 것을 권고했다. 일라이릴리는 이에 따라 진행 중이던 임상 3상시험을 전면중단했다. 몰리 매컬리 일라이릴리 대변인은 CNBC와의 인터뷰에서 "안전이 가장 중요한 문제"라며 "위원회가 조심하자는 차원에서 임상 등록 중단을 권고한 것으로 알고 있다"고 밝혔다. 구체적으로 어떤 안전 우려가 제기된 것인지는 공개되지 않았다.

일라이릴리는 미 국립보건원(NIH)이 후원하는 '액티브(Activ) 프로그램'의 일환으로 단일클론 항체치료제와 길리어드사이언스에서 개발한 렘데시비르의 안전성과 효험을 점검하는 '액티브-3(Active-3)' 임상시험이 진행 중이었다. 이번 시험은 도널드 트럼프 행정부의 '워프스피드 작전' 프로그램의 지원도 함께 받고 있는 것으로 알려졌다.

해당 단일클론 치료제는 코로나19에서 완치된 환자의 혈액 샘플을 이용해 개발된 것으로 최근 트럼프 대통령의 코로나19 감염 당시 트럼프 대통령의 치료제 중 하나로 쓰인 리제네론의 항체치료제와 비슷한 원리로 만들어진 치료제다. 트럼프 대통령은 퇴원 후 항체치료제가 효과가 있었다며 공개적으로 극찬한 바 있다. 이후 일라이릴리는 지난 8일 미 식품의약국(FDA)에 항체치료제 긴급사용 승인을 신청하는 등 개발에 속도를 내고 있었던 것으로 알려졌다.

일라이릴리의 임상 중단 소식은 전날 존슨앤드존슨의 코로나19 백신 임상시험 중단이 발표된 지 하루 만에 나오면서 코로나19 백신과 치료제 개발속도가 느려질 것이란 우려가 커지고 있다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr