코스피·코스닥, 기관 매도에 장 초반 약보합

[아시아경제 구은모 기자] 코스피와 코스닥 양 시장 모두 장 초반 약보합을 보이고 있다.

14일 코스피는 전 거래일 대비 0.59포인트(0.02%) 상승한 2403.74로 출발했다. 코스피는 이날 상승 출발했지만 이내 하락 전환해 소폭 내림세를 보이고 있다. 오전 9시19분 현재 전일 대비 1.36포인트(0.06%) 내린 2401.79를 기록 중이다.

간밤 뉴욕증시 주요 지수는 실적 시즌에 대한 경계, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 임상시험의 잇단 중단, 교착상태에 빠진 미국 부양책 등의 영향으로 닷새 만에 하락했다. 13일(현지시각) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전일보다 157.71포인트(0.55%) 하락한 2만8679.81에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 22.29포인트(0.63%) 내린 3511.93, 기술주 중심의 나스닥 지수는 12.36포인트(0.10%) 하락한 1만1863.90에 장을 마감했다.

서상영 키움증권 연구원은 “미 증시에서 코로나19 치료제 및 백신 임상 중단 소식들이 전해지자 코로나 피해 업종이 부진했고, 금융주는 양호한 실적을 발표 했으나 경기 회복 둔화 가능성이 높아 향후 전망에 대해 신중함을 표명하며 하락폭을 키웠다”고 설명했다. 이어 “애플과 아마존 등 주요 이벤트 이후 차익 매물이 유입된 점도 특징이었는데, 이는 한국 증시에 부정적인 영향을 줄 것”이라고 전망했다. 아울러 “달러 강세, 미 국채금리 하락 등 안전자산 선호심리가 확산된 점도 외국인 수급에 부정적인 요인인 만큼 부담”이라고 짚었다.

현재 거래 주체별 매매 동향을 보면 외국인과 개인 투자가가 각각 388억원, 211억원 순매수하고 있다. 반면 기관 투자자는 602억원 순매도하고 있다.

업종별로는 서비스업, 운송장비, 전기·전자 등이 오르고 있고, 운수창고, 통신업, 유통업 등은 내리고 있다.

시가총액 상위종목들 중에선 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 180,000 전일대비 1,000 등락률 +0.56% 거래량 764,300 전일가 179,000 2020.10.14 09:37 장중(20분지연) 관련기사 정의선 수석부회장, 현대차그룹 회장 오른다…3세 경영 본격화(종합)현대차그룹, 정의선 회장 시대 연다코스피, 외국인 순매수에 약보합 마감...'2400선' 유지 close , NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 298,000 전일대비 3,000 등락률 +1.02% 거래량 151,762 전일가 295,000 2020.10.14 09:37 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인 순매수에 약보합 마감...'2400선' 유지코스피, 기관 투자자 대규모 매도세...2400선 하회사회적 거리두기 완화에도…개미들의 선택은 '차·화·전' close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 87,400 전일대비 800 등락률 -0.91% 거래량 754,403 전일가 88,200 2020.10.14 09:37 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인 순매수에 약보합 마감...'2400선' 유지코스피, 기관 투자자 대규모 매도세...2400선 하회사회적 거리두기 완화에도…개미들의 선택은 '차·화·전' close 등이 오르고 있다. 반면 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 265,500 전일대비 5,000 등락률 -1.85% 거래량 116,164 전일가 270,500 2020.10.14 09:37 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인 순매수에 약보합 마감...'2400선' 유지코스피, 기관 투자자 대규모 매도세...2400선 하회美 증시 급등에도… 코스피, 상승 출발 뒤 하락 전환 close , SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 238,500 전일대비 4,000 등락률 -1.65% 거래량 69,866 전일가 242,500 2020.10.14 09:37 장중(20분지연) 관련기사 [2020국감] "회장사 없인 못버티는 엘리트체육…재계 지원 도모해야""韓, 2030년 AI 반도체 선도국가 도약…'제2의 D램 신화' 달성"[2020국감] 통신 3사 "넷플릭스 등 해외 CP에 망 사용료 받아야" close , LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 631,000 전일대비 13,000 등락률 -2.02% 거래량 172,076 전일가 644,000 2020.10.14 09:37 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인 순매수에 약보합 마감...'2400선' 유지코스피, 기관 투자자 대규모 매도세...2400선 하회LG화학, 이시간 주가 -3.87%.... 최근 5일 외국인 43만 7449주 순매수 close , LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,538,000 전일대비 10,000 등락률 -0.65% 거래량 4,318 전일가 1,548,000 2020.10.14 09:37 장중(20분지연) 관련기사 [2020국감]"동반성장 인센티브 받은 기업 절반이 공정위 조사받아"기관이 지탱한 코스피…상승세 전환 마감상승전환 코스피…기관 매수 강세 close 등은 하락하고 있다.

코스닥 지수도 소폭 내림세를 보이고 있다. 이날 전 거래일 대비 1.12포인트(0.13%) 상승한 873.04로 출발한 코스닥 지수는 코스피와 마찬가지로 곧바로 하락 전환했고 약보합을 기록 중이다. 오전 9시19분 현재 전일 대비 0.29포인트(0.03%) 내린 871.63을 기록 중이다.

현재 수급별 상황을 보면 개인 투자자가 306억원 순매수하고 있고, 기관과 외국인 투자가는 각각 203억원, 13억원 순매도하고 있다.

업종별로는 비금속, 통신장비, 인터넷 등이 오르고 있고, 통신서비스, 출판·매체복제, 반도체 등은 내리고 있다.

시가총액 상위종목들 중에선 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 283,700 전일대비 7,200 등락률 +2.60% 거래량 217,378 전일가 276,500 2020.10.14 09:37 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인 순매수에 약보합 마감...'2400선' 유지씨젠, 최근 5일 개인 23만 6901주 순매도... 주가 27만 5500원(-3.37%)코스피 2400은 외인·기관이 끌고, 코스닥은 개인이 견인…동반상승 마감 close , 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 78,400 전일대비 1,900 등락률 +2.48% 거래량 314,555 전일가 76,500 2020.10.14 09:37 장중(20분지연) 관련기사 韓유망 IT종목 담은 미래에셋코어테크펀드, 설정액 2000억 돌파기관이 지탱한 코스피…상승세 전환 마감상승전환 코스피…기관 매수 강세 close , 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 87,800 전일대비 600 등락률 +0.69% 거래량 142,905 전일가 87,200 2020.10.14 09:37 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "스튜디오드래곤, 국내외 모두 '러브콜'"스튜디오드래곤, 강철구·김영규 공동대표 체제로 변경코스피, 외국인 순매수에 상승하며 2380선… 코스닥 870선 close 등이 오르고 있다. 반면 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 179,900 전일대비 3,900 등락률 -2.12% 거래량 28,207 전일가 183,800 2020.10.14 09:37 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인 순매수에 약보합 마감...'2400선' 유지코스피, 기관 투자자 대규모 매도세...2400선 하회美 증시 급등에도… 코스피, 상승 출발 뒤 하락 전환 close , 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 213,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 213,500 2020.10.14 00:00 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인 순매수에 약보합 마감...'2400선' 유지코스피, 개인·기관 매수로 2400선 상승세…코스닥도 동반상승펄어비스, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.2% close , 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 265,500 전일대비 5,000 등락률 -1.85% 거래량 116,164 전일가 270,500 2020.10.14 09:37 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인 순매수에 약보합 마감...'2400선' 유지코스피, 기관 투자자 대규모 매도세...2400선 하회美 증시 급등에도… 코스피, 상승 출발 뒤 하락 전환 close 제약, 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 265,500 전일대비 5,000 등락률 -1.85% 거래량 116,164 전일가 270,500 2020.10.14 09:37 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인 순매수에 약보합 마감...'2400선' 유지코스피, 기관 투자자 대규모 매도세...2400선 하회美 증시 급등에도… 코스피, 상승 출발 뒤 하락 전환 close 헬스케어 등은 하락하고 있다.

