창원대 국제교류展에 5개국 98명 작가 참가

18일까지 대학 박물관 조현욱 아트홀에서

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 창원대학교는 18일까지 대학 박물관 조현욱 아트홀에서 '2020 국립창원대학교 국제교류전'을 개최한다고 13일 밝혔다.

창원대 예술대학 산업디자인학과 및 미술학과, 창원대학교박물관이 공동주최하는 올해 행사에는 한국을 비롯해 미국과 독일, 중국, 대만 등 5개국 98명의 작가가 참여해 수준 높은 예술작품을 선보인다. 창원대의 국제교류전은 올해 5년째를 맞는다.

창원대 예술대학 산업디자인학과 및 미술학과, 창원대학교박물관은 이번 2020 국제교류전을 통해 많은 지역시민들이 문화예술을 향유할 수 있는 장이 될 것으로 기대하고 있다.

창원대학교 이호영 총장은 "이번 국제교류전은 세계 속의 대한민국을 다시 한번 널리 알리는 문화예술의 보고가 될 것"이라며 "국제교류전이 더 높이 도약할 수 있도록 대학에서도 최선을 다해 지원할 것"이라고 전했다.

