현대차그룹, 싱가포르 글로벌 혁신센터 '첫삽'…"미래車 전 생애주기 연구"

'주문-생산-시승-서비스' 아우르는 고객경험 혁신기지로

[아시아경제 김지희 기자] 현대자동차그룹이 13일 ‘싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICS)’ 기공식을 개최했다. HMGICS는 자동차 주문부터 생산, 시승, 인도 및 서비스까지 고객의 자동차 생애주기 가치사슬 전반을 연구하고 실증하는 개방형 혁신 기지(오픈이노베이션 랩) 역할을 하게 된다.

이날 기공식은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황을 고려해 현대기아차 남양연구소와 싱가포르 서부 주롱 지역의 주롱 타운홀에서 양국 행사장을 화상으로 연결하는 온라인 방식으로 진행됐다. 싱가포르에서는 리센룽 싱가포르 총리와 안영집 주싱가포르 한국대사, 베 스완 진 경제개발청(EDB)장 등이 참석했고, 한국에서는 성윤모 산업통상자원부 장관과 에릭 테오 주한 싱가포르대사, 정의선 현대차그룹 수석부회장 등이 자리했다.

정 수석부회장은 환영사를 통해 “현대차그룹은 HMGICS의 비전인 ‘모빌리티 패러다임 전환을 위한 인간 중심의 밸류체인 혁신’을 바탕으로 고객 삶의 질을 높여 나갈 것”이라며 “HMGICS를 통해 구현될 혁신이 우리의 미래를 변화시키고 인류발전에 기여할 것이라 확신한다”고 말했다.

HMGICS는 2022년 말 완공을 목표로, 싱가포르 주롱 혁신단지에 연면적 9만㎡(지상 7층) 규모로 추진된다. 건물 옥상에 고속 주행이 가능한 총 길이 620m의 고객 시승용 ‘스카이 트랙’, 도심 항공 모빌리티(UAM) 이착륙장, 친환경 에너지 생산을 위한 태양광 패널 등이 설치된다.

리 총리는 축사에서 “HMGICS는 현대차그룹에 의미 있는 도약이며 세계 최초의 설비”라며 “HMGICS를 통해 싱가포르 경제의 새로운 성장동력을 발굴하고 새로운 일자리를 창출할 것”이라고 말했다.

주문부터 생산, 서비스까지 미래 모빌리티 가치사슬 혁신

HMGICS가 지향하는 미래 모빌리티 가치사슬(밸류체인) 혁신의 중심엔 고객이 있다. 현대차그룹의 고객은 스마트폰을 통해 온라인으로 자동차를 계약할 수 있고, HMGICS는 주문형 생산 기술로 사양에 맞춰 즉시 차를 생산한다. 고객은 HMGICS 내 별도 공간에서 자신의 차량이 생산되는 과정을 직접 관람할 수 있다. 또 생산이 완료된 차량은 HMGICS 옥상의 스카이 트랙으로 옮겨 고객이 트랙에서 시승해본 뒤 차를 인도받는다.

또 혁신 제조 플랫폼을 개발하고 실증하기 위해 HMGICS 내 소규모 전기차 시범 생산 체계도 갖춘다. 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 로보틱스 등 첨단 기술을 접목한 사람 중심의 지능형 제조 플랫폼을 실증할 테스트베드가 되는 셈이다.

시장 변화와 수요에 유연한 대응이 가능한 다차종 소규모 생산 시스템도 도입해 연구하고 실증할 계획이다. HMGICS의 물류와 조립 시스템은 고도로 자동화함으로써 안전하고 효율적인 작업 환경을 구축한다. 세밀한 작업과 시스템은 사람이 통제하되, 어렵고 위험한 작업은 로봇이 수행하는 식이다.

이밖에도 현대차그룹은 지속가능한 사회 구현을 위해 미래 모빌리티 신사업 발굴에도 나선다. 렌털, 리스 등 배터리 생애주기 연계 서비스인 ‘BaaS(Battery as a Service)’ 실증을 통해 고객의 전기차 구매 부담을 줄여주고 사용 편의성을 개선하는 방안도 연구할 예정이다.

싱가포르 혁신 생태계와 적극 협력…시너지 극대화

현대차그룹은 HMGICS를 통해 싱가포르 현지 대학, 스타트업, 연구기관 등과 긴밀한 협업도 추진한다. 우선 난양이공대학(NTU) 등과 공동 연구소를 운영하며 미래 신산업 분야 산학 과제를 수행한다. 싱가포르 정부가 역점을 두고 추진 중인 스마트시티 관련 세부 과제의 선행 연구를 수행하는 방안도 검토한다.

개방형 혁신과 미래 신기술 검증의 효과를 극대화하는 차원에서 혁신 비즈니스 및 연구개발(R&D) 부문 핵심 조직과 역량을 HMGICS에 투입한다. 현대차그룹의 글로벌 혁신 거점 ‘현대 크래들’과 인공지능 전담 조직 ‘에어 센터’는 HMGICS와 결합한다. 현대기아차 외에도 현대모비스, 현대글로비스, 현대오토에버, 현대위아, 현대로템, 현대트랜시스 등 그룹 계열사사들이 HMGICS에 대거 참여한다.

현대차그룹이 HMGICS를 싱가포르에 세운 것은 개방형 혁신을 통한 미래 신성장 동력 발굴 측면에서 최적의 입지 조건을 갖췄다고 판단했기 때문이다. 싱가포르는 동남아시아 물류와 금융, 비즈니스 허브로 새로운 서비스, 기술, 트렌드에 대한 관심도가 상대적으로 높다. 외국 문화에 개방적이고 IT에 대한 사회적 수용도가 높아 동남아 시장 내 최고의 신기술 테스트베드로 평가받고 있다.

베 스완 진 싱가포르 경제개발청(EDB)장은 “현대차그룹은 혁신 기술로 미래 모빌리티 수요에 대응하려고 노력하는 싱가포르의 전략적 파트너”라고 강조했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr