[2020국감] 백색입자 독감백신 이상사례 1건 추가…총 2건

[아시아경제 조현의 기자] 백색입자가 발견돼 회수된 인플루엔자(독감) 백신을 접종한 후 보고된 이상사례가 1건 늘어났다.

식품의약품안전처는 13일 국회 보건복지위원회 국정감사장에서 이같은 내용을 담은 '백색입자 확인 백신 조사결과'를 공개했다. 첫 발표 당시 보고된 이상 사례는 1건이었으나 이날 총 2건으로 증가했다.

한국백신의 독감백신 '코박스플루4가PF주'의 일부 물량에서 흰색침전물 같은 백색입자가 발견됨에 따라 제조사는 문제가 된 백신 61만5000개를 자진 회수하기로 했다. 회수 대상인 백신은 지난 9일 기준 1만7812명에게 접종됐다.

이상사례는 모두 주사를 맞은 부위에서 국소적으로 통증이 나타난 것이다. 다만 식약처는 안전성 우려는 크지 않다고 강조했다.

이 처장은 "백색입자가 발견된 독감 백신은 출하 당시 모두 기준에 적합했고 검사 결과 특정 주사기에 특정 회사 원액이 채워진 경우만 나타났다"며 "특정 원액과 주사기가 문제가 됐고 유통 과정 중 흔들리는 물리적 효과가 반영된 것으로 보인다"고 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr