[아시아경제 이지은 기자] 국민의힘 대외협력위원회가 내년 4월 재보궐선거를 겨냥, 각 분야 핵심 인재들의 모임인 정책네트워크 '드림' 1기 구축에 나섰다고 12일 밝혔다.

정책네트워크 '드림'은 이달 29일까지 '숨은 고수를 찾습니다'라는 슬로건 아래 정책네트워크의 장에 참여할 만 49세 이하 각 분야의 핵심인재들을 모집한다.

내달 5일부터 내년 4월 1일까지 참여자들은 경제, 교육, 사회, 복지 등 각 분야 전문가들과의 심층 토론을 진행하고, 국민 눈높이에서 대국민 핵심 공약들을 만들어 발표한다. 특히 드림1기가 만든 핵심 정책자료집은 재보궐선거기획단에 전달해 적극 활용할 수 있도록 지원한다.

한편 국민의힘은 이날 재보궐 선대위를 발족시킬 예정이었으나 인적구성 문제로 연기했다.

