티몬, 올해 신규가입자 47.8% 증가

10대 신규가입 3배 가까이 늘어

[아시아경제 김철현 기자] 티몬(대표 이진원)은 올해 신규 가입자수가 전년 동기 대비 47.8% 증가했다고 12일 밝혔다. 특히 10대와 20대 신규 가입자는 각각 186.5%, 38.9%로 높은 증가율을 기록했다. 티몬의 핵심 경쟁력 중 하나인 특가 매출 또한 같은 기간 75.9% 상승했으며, 파트너사는 3분기에 전년 동기 대비 17.3% 늘어났다.

티몬은 파격적 가격의 특가딜과 '100초어택', '10분어택' 등 타임커머스 상품, 프리미엄 회원제 '슈퍼세이브', 룰렛 이벤트 등 기존 쇼핑몰들과 차별화된 경쟁력이 고객을 사로잡고 있다고 설명했다. 티몬과 함께 하는 파트너와 성공 사례도 꾸준히 늘어나고 있다. 한 달에 1억이상 매출을 기록하는 파트너만 2분기 기준 전년 대비 20% 증가했다. 특히 대표 타임커머스 매장인 100초어택과 10분어택에서는 '스카이랜드' 티켓 7000장이 100초만에 완판되고 '싹보리미숫가루'가 10분만에 16만개 이상 판매되는 기록을 세우기도 했다.

프리미엄 회원제 슈퍼세이브의 성공적인 안착과 충성도 높은 고객층은 티몬의 또다른 강점으로 평가된다. 티몬은 슈퍼세이브회원에게 1300여개에 달하는 전용 상품을 제공하고 쿠폰, 적립금 혜택 등 우대정책을 시행하고 있다. 슈퍼세이브회원은 일반회원보다 평균 5배 자주 구매하고 회당 구매금액 또한 2배 이상 많다.

이진원 티몬 대표는 "타임커머스를 도입하고 정교화, 고도화하며 고객과 파트너들의 만족을 위해 노력한 결과가 나타나고 있는 것 같다"며 "앞으로도 고객들에게는 파격적인 혜택과 좋은 상품으로, 파트너들에게는 폭발적인 매출과 만족스러운 지원으로 보답하도록 더욱 노력하겠다"고 강조했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr