한은 "美 대선 우표투표 확대되면 경제심리 위축 가능성"

[아시아경제 김은별 기자] 다음달 3일 열릴 미국 대통령 선거에서 우편투표가 확대되면 정치적 불확실성이 높아지고, 결과적으로 경제심리가 위축될 수 있다는 분석이 나왔다.

11일 한국은행 '해외경제포커스'에 따르면 미국 내에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 우편투표 제도가 확대 시행되면서 우편투표 신청건수가 급증하고 있는 것으로 나타났다.

지난 9월 말 기준 우편투표 신청자 수는 2800만명으로, 전체 유권자의 14%에 이른다. 애리조나와 미시간, 펜실베이니아 등 4개 경합주를 포함한 15개주 우편투표 신청건수는 4년 전 우편투표 최종 집계건수를 이미 추월했다. 사전신청이 필요없는 자동발송 대상자 수가 21%란 점을 감안하면 우편투표율은 지난 대선 때 기록한 21%보다 크게 상승할 것으로 보인다.

코로나19 확산세가 잦아들지 않자 미국에서는 우편투표 제도가 확대 시행되고 있다. 전체 50개 주(州) 가운데 9개 주는 모든 유권자에 우편투표 용지를 자동 발송하는 방식으로 우편투표를 선택하도록 했고, 36개 주는 사전 신청을 통해 우편투표 선택권을 부여했다.

한은은 우편투표 확대가 선거결과 확정에 부정적 영향을 미칠 가능성이 있고, 투표 이후 한동안 정치 불확실성이 높아지면 경제심리 위축으로 이어질 가능성이 있다고 분석했다.

앞서 영국 이코노미스트지는 우편투표 개표율이 70% 이하일 때는 트럼프 대통령의 재선을, 개표율이 80% 이상일 때는 민주당 후보인 조 바이든 전 부통령이 당선될 것으로 내다봤다. 공화당 후보인 도널드 트럼프 미국 대통령은 외부세력 개입에 의한 우편투표 조작 가능성을 주장하며 대선 결과에 불복할 가능성을 내비치고 있다.

지난 2000년 대선 당시에도 한 달 이상 선거결과 확정이 지연되면서 소비심리가 한동안 하락세를 지속한 적이 있다. 2000년 12월 미시건대 소비자신뢰지수는 전월대비 9% 급락했으며, 이듬해 2월까지 하락세를 이어갔다. 한은 관계자는 "보통 대선이 끝나면 소비심리가 개선되는데 당시(2000년)에는 2월까지 하락세가 지속됐다"고 설명했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr