국민의힘 "두 손 마주잡겠다며…핵무기 포기 않겠다니 어불성설"

[아시아경제 이지은 기자] 북한 열병식에서 김정은 북한 국무위원장이 "두 손을 마주잡는 날이 오길 기대한다"고 발언한 데 대해 국민의힘은 "핵무기를 앞세운 군사력은 포기하지 않겠다니 어불성설"이라며 비판했다.

김예령 국민의힘 대변인은 10일 구두논평을 통해 "'진정한 한반도 평화의 길'에 종전선언과 핵무기의 공존은 가당치도 않고 더 이상 설득되지도 않는다"며 이같이 말했다.

그는 "우리 국민이 무참히 피살된 이후에도, 아버지를 잃은 어린 학생의 비탄에 잠긴 편지에도, 대통령에게는 종전선언만이 전부인 듯 했다"며 "그러나 오늘(10일) 북한은 열병식에서 기존보다 성능이 더욱 강화된 신형 대륙간탄도미사일(ICBM)과 잠수함발사 탄도유도탄(SLBM)을 공개하며 전력을 과시했다"고 지적했다.

김 대변인은 "두 손을 마주 잡는 날이 오길 기대한다면서 핵무기를 앞세운 군사력은 포기하지 않겠다니 어불성설"이라며 "우리 국민이 목숨을 잃었다. 북한의 군사적 위협은 경고 수준을 넘어 실제적 위협으로 다가오고 있다"고 비판했다.

그는 "정부는 우리 국민도 보호하지 않으면서 언제까지 종전선언이라는 허상을 쫓을 것인가"라며 "진정한 평화와 국민의 안전이 담보되지 않은 일방적인 종전선언은 국민을 기망하는 것이나 다름없다는 것을 대통령은 기억하길 바란다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr