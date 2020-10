'하나님 까불면 죽어' 전광훈, 옥중서 "우리가 나훈아만 못해서 되겠냐!"

[아시아경제 나한아 기자] 지난 8.15 광화문 집회를 개최하여 코로나19 대유행을 부추겨 감염병예방법 위반 혐의로 고발되어 재수감 되고, 그 외에도 '하나님 까불면 죽어'라는 비성경적 발언·행위를 해 맹렬한 비판을 받은 사랑제일교회(담임목사) 전광훈이 옥중서 "우리가(목사들이) 나훈아만도 못해서 되겠냐"라고 반발했다.

9일 유튜브 계정 '너알아TV'에서 '전광훈 목사 옥중서신'이라는 제목으로 전 목사의 옥중 서신 내용이 방영됐다.

전 목사는 보수단체의 한글날 도심 집회 계획을 경찰이 강경하게 대응하는 것에 대해 한국 교회 목회자들을 향해 "우리가 나훈아만도 못해서야 되겠느냐"라며 "어찌하다가 목사들이 대중가요를 이끌어 온 나훈아만큼도 못한 처지가 되었나. 지금 선지자적 사명을 다하지 못하고 있다"라고 주장했다.

그러면서 "대한민국이 주사파로 가선 안 되는 것에 대해 분노로 일어섰고 그 표현으로 지난 1년 동안 광화문 광장에 모여 기도를 해 왔다"라며 "주사파와 사회주의는 한국 교회가 함께 할 수 없는 것"이라고 말했다.

이어 그는 본인의 상태를 '영적으로 하나님과 아주 가까운 상태'라고 표현했다. 그는 "저는 영적으로 굉장히 민감한 상태"라며 "구치소에만 들어오면 할 수 있는 것이 성격 묵상과 기도밖에 없기 때문에 영적으로 하나님과 아주 가까이 와 있다"라고 주장했다.

영상 마지막에 전 사는 집단행동을 부추기는 발언을 하며 "이제 우리가 선배들을 본받아 민족을 복음으로 깨우치는데 순교의 정신으로 달려가야 할 것"이라며 "철저한 복음주의 동역자 여러분들이 순교 정신으로 일어나 주시길 부탁드린다."라고 청했다.

