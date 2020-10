디지털교도소 1기 운영자 구속…"증거 인멸과 도망 우려"

[아시아경제 이정윤 기자] 성범죄자 등 신상을 무단으로 공개해 베트남에서 국내로 강제 송환된 웹사이트 '디지털교도소' 1기 운영자 A씨가 구속됐다.

대구지방법원 강경호 영장전담 부장판사는 8일 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행하고 "증거 인멸과 도망 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다.

A씨는 올해 3월부터 디지털교도소 사이트와 인스타그램 계정 등을 통해 디지털 성범죄, 살인, 아동학대 등 사건 피의자와 관련자의 신상정보와 법원 선고 결과 등을 무단으로 게시한 혐의를 받는다. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(명예훼손), 개인정보 보호법,아동ㆍ청소년의 성보호에 관한 법률 위반 혐의가 적용된다.

A씨는 지난 6일 베트남에서 국내로 강제 송환돼 이 사건 수사를 맡고 있는 대구경찰청으로 압송됐다. 경찰은 지난 5월부터 디지털교도소와 관련한 수사를 벌여 지난달 22일 인터폴과 국제공조수사를 통해 A씨를 베트남 호찌민시에서 붙잡았다.

대구지방경찰청 사이버수사대는 A씨를 상대로 여죄를 수사하는 한편, 압수한 증거물 분석 등을 통해 디지털교도소 2기 운영자와 공범에 대해서도 수사를 진행하고 있다.

