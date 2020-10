나주시 ‘문화재 야행(夜行) 축제’ 온택트로 진행

[나주=아시아경제 호남취재본부 이한혁 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 오는 16일부터 18일까지 나주읍성권 일원에서 개최 예정인 ‘나주문화재 야행(夜行)’ 축제를 코로나19 확산 방지를 위해 ‘온택트’(Ontact) 방식으로 진행한다고 8일 밝혔다.

‘온택트’는 비대면을 뜻하는 언택트(Untact)에 ‘온라인을 통한 외부와 연결’(On)을 더한 개념으로 포스트코로나 시대의 맞춤형 온라인 소통 방식으로 활발히 쓰이고 있다.

축제를 주관하는 나주읍성권도시재생협의체(회장 이명규)는 코로나19 확산 방지를 위한 사회적 거리두기 등 정부의 방역 조치에 적극 협조하고자 대부분의 관객 참여형 프로그램을 축소하거나 폐지했다.

대신에 기념식, 가야금 독주, 시립예술단 콘서트 등 공연 프로그램은 나주문화재야행 유튜브 채널에서 생중계된다.

축제 첫날인 오는 16일 기념식과 사물놀이 공연, 천연염색 패션쇼 등 금성관에서 언택트 콘서트를 시작으로 사흘간 ‘김춘식 교수와 함께하는 문화재 이야기 토크콘서트’, ‘나주읍성 주요 문화재를 소개하는 워킹 투어’, ‘조선의 풍류DJ와 함께하는 멀티라이트쇼’ 등이 온라인을 통해 방영된다.

한지 작품 만들기, 골동품 경매, 전통음식 요리교실, 달의 정원 걷기, 돌담길과 함께하는 스탬프랠리, 목문화관 전시관 관람 등 참여형 프로그램은 마스크 착용, 거리두기 등 방역 수칙 준수하에 최소 인원으로 운영될 계획이다.

축제 프로그램 일정은 나주문화재 야행 홈페이지 또는 포털사이트 다음에서 ‘나주문화재 야행’을 검색하면 된다.

해당 사이트에서는 각종 응모 이벤트도 진행된다.

이명규 회장은 “천년고도 나주의 역사, 문화자원의 매력을 제대로 선보일 수 있도록 온택트 축제 준비에 최선을 다해가겠다”며 “코로나19로 줄줄이 취소된 문화 행사를 대신해 시민들의 문화적 욕구를 해소하는 뜻깊은 행사가 될 것이다”고 말했다.

한편, 나주문화재 야행 축제는 나주시, 문화재청이 주최하고 나주읍성권도시재생주민협의체가 주관하며 나주교육지원청, 동신대학교, aT한국농수산식품유통공사가 후원한다.

