[아시아경제 이정윤 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 8일 플리토 플리토 300080 | 코스닥 증권정보 현재가 16,000 전일대비 1,600 등락률 +11.11% 거래량 3,690,621 전일가 14,400 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 플리토, 26억규모 인공지능 학습용 데이터 공급계약 체결[포스트IPO]⑬플리토, 실적 개선했지만 적자도 같이 늘어난 이유는?플리토, 2억 규모 스마트폰 녹음 음성 데이터베이스 구축 계약 체결 close 에 현저한 시황변동에 대한 조회공시를 요구했다고 밝혔다.

