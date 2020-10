속보[아시아경제 황준호 기자] 스웨덴 왕립과학원 노벨위원회는 한국 시간으로 7일 오후 6시 노벨 화학상 수상자로 에마뉴엘 샤펜티에와 제니퍼 A. 도우드를 선정했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr