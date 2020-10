이철 전 VIK 대표 횡령혐의 추가 포착… 기소의견 송치

[아시아경제 정동훈 기자] 1조원대 다단계 금융사기를 벌인 이철 전 밸류인베스트코리아(VIK) 대표가 수억원대 회삿돈을 횡령한 혐의로 검찰에 송치됐다.

7일 경찰에 따르면 서울경찰청 지능범죄수사대는 이 전 대표의 업무상 횡령 혐의 사건을 지난달 말 기소 의견으로 검찰에 송치했다.

경찰은 VIK가 2012년 7월과 9월 피투자기업의 경영진 계좌에 송금한 3억5000만원이 이 전 대표의 개인계좌로 이체된 사실을 확인한 것으로 알려졌다.

앞서 VIK 피해자들은 지난 4월 이 전 대표가 피투자기업과 공모해 VIK 돈을 빼돌린 의혹이 있다며 경찰에 고발장을 제출했다.

이 전 대표 등은 2011년부터 미인가 투자업체 VIK를 차리고 크라우드펀딩 방식으로 약 3만명에게서 7000억원을 모은 혐의로 재판에 넘겨져 지난해 9월 대법원에서 징역 12년의 실형이 확정됐다.

또 재판을 받는 중 또다시 거액의 불법 투자를 유치한 혐의가 드러나 올 초 1심에서 징역 2년6개월의 실형을 선고받았다.

한편 VIK 피해자를 비롯한 금융피해자연대 등은 지난 8월 이 전 대표와 피투자기업의 대표 A씨가 159억5000만원대의 횡령을 저질렀다며 추가로 경찰에 고발했다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr