장석웅 전남교육감, 전국 교육감 지지도 17개월 연속 ‘1위’

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 장석웅 전남교육감이 전국 시·도교육감 직무수행 지지도 조사에서 17개월 연속 1위를 차지했다.

7일 여론조사 전문기관 리얼미터 발표에 따르면 지난 9월 전국 17개 시·도교육감의 직무수행 지지도 조사에서 장석웅 전남교육감 지지율이 49.0%를 기록하며, 17개월 연속 1위를 유지했다.

이번 평가에서 장석웅 교육감의 지지율(‘잘한다’ 긍정평가)은 지난달 조사 대비 1.0%p 내린 49.0%로 조사됐다.

이어 ▲임종식 경북교육감(45.8%) 2위 ▲이석문 제주교육감(45.3%) 3위 ▲노옥희 울산교육감(44.7%) 4위 ▲김승환 전북교육감(43.4%) 5위로 나타났다,.

도교육감별로는 ▲장석웅 전남교육감(49.0%) 1위 ▲임종식 경북교육감(45.8%) 2위 ▲이석문 제주교육감(45.3%) 3위 ▲김승환 전북교육감(43.4%) 4위 ▲이재정 경기교육감(43.3%) 5위 ▲김병우 충북교육감(42.3%) 6위 ▲김지철 충남교육감(40.3%) 7위 ▲박종훈 경남교육감(36.7%) 8위 ▲민병희 강원교육감(35.7%) 9위를 기록했다.

장석웅 교육감이 1위를 차지한 요인은 취임 이후 줄곧 추진해온 ‘모두가 소중한 혁신전남 교육’을 위해 학생의 올곧은 성장과 변화를 최우선 가치로 삼고, 학생과 교실을 중심에 놓는 교실 개혁에 매진한 결과로 풀이된다.

또 전국 최초 학교지원센터 구축, 전문적학습공동체 활성화, 청소년미래도전프로젝트, 에듀택시 도입, 친환경 학교급식 실현 등 다양한 정책이 많은 변화를 이끌어낸 데 대한 도민들의 공감과 신뢰감을 높인 것으로 보인다.

전남도교육청 관계자는 “코로나19 극복을 위해 선제적이고 창의적인 정책으로 사상 초유의 온라인 개학과 ‘전남교실 ON.com’ ‘친환경농산물 꾸러미’ 등을 실시한 결과 큰 반향을 일으켰다”며 “포스트 코로나 시대에 전남 미래교육 앞장서 발 빠르게 대처한 점이 큰 공감을 얻었은 것으로 추측된다”고 밝혔다.

한편 리얼미터 여론조사는 지난 9월 21일부터 9월 27일까지 7일간 전국 만 18세 이상 유권자 1만7000명(광역자치단체별 1000명)을 대상으로 이뤄졌고, 표본오차는 전국 95%, 신뢰수준 ±0.8%p(개별 광역자치단체 95% 신뢰수준 ±3.1%p), 응답률은 4.7%다.

