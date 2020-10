[골프토픽] 박성현의 자신감 "어려운 코스서 좋은 성적을 냈다"

[아시아경제 노우래 기자] ○…넘버 8' 박성현(27ㆍ사진)의 강한 자신감이다.

7(한국시간) 미국 펜실베이니아주 뉴타운스퀘어 아로니밍크골프장(파70ㆍ6577야드)에서 미국여자프로골프(LPGA)투어 세번째 메이저 KPMG위민스 PGA챔피언십(총상금 430만 달러) 연습 라운드를 마친 뒤 "어려운 코스에서 좋은 성적을 내는 경향이 있는 것 같다"며 "컨디션과 기량에 따라 차이가 날 수 있겠지만 보통은 그랬다"고 설명했다. 이번 격전지는 '코스가 길고 그린이 복잡하다'는 평가다.

예년과 달리 대회가 여름이 아닌 가을에 열린다는 점도 변수다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 당초 6월에서 석 달 넘게 연기된 탓이다. "어려운 코스에서는 집중력이 더 생기는 것 같다"는 박성현은 "코스를 돌아봤는데 너무 어려워 힘든 한 주가 될 것 같다"면서도 "캐디와 충분히 상의하고 내 샷과 퍼팅에 집중하면 좋은 결과가 있을 것"이라고 기대했다.

어깨 상태에 대해서는 "전혀 아픈 곳이 없다"면서 "지금까지는 아무 무리 없이 경기를 잘하고 있다"고 강조했다. 박성현은 유독 KPMG위민스 PGA챔피언십에서 강했다. 2018년 역전우승, 2019년 준우승을 기록했다. "그동안 코스가 굉장히 잘 맞았다"며 "당시 컨디션도 좋았다"고 전했다. 1라운드에서는 크리스티나 김, 메간 캉(이상 미국)과 동반 플레이를 펼친다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr