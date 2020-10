미 증권거래위, GE에 '보험준비금 회계 문제 소명하라' 통지서 보내

[아시아경제 정현진 기자] 미국 제너럴일렉트릭(GE)이 보험계약준비금 회계처리 문제로 미 증권당국인 증권거래위원회(SEC)의 '사전 통보서(Wells notice)'를 받았다고 6일(현지시간) 밝혔다.

월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 SEC와 미 법무부는 2018년 GE가 보험사업부의 대규모 상각 공표 이후에 2년간 GE의 회계 관행을 조사해왔고 그에 따라 사전통보서를 GE측에 발송했다. 사전 통보는 SEC가 강제 조치를 취하기 전 소명 기회를 주기 위해 보내는 문서로, 이 자체로는 특정 혐의가 있다는 것을 보여주진 않는 것이라고 외신들은 설명했다. 다만 소송 조치 등을 취하기 전 이뤄진다는 점에서 GE가 조만간 소송을 당할 것이라고 한 외신은 설명했다.

GE는 2018년 1월 보험계약준비금을 150억달러(약 17조4000억원) 추가할 필요가 있다고 발표했다. 보험사업 중 GE캐피털이 인수한 장기요양보험 관련 부채를 숨겼다가 뒤늦게 이를 인정한 것이었다. 이 규모는 380억달러에 달했다. 이와 함께 GE는 전력사업부의 수익 인식과 인수 관련 취득 비용 처리 문제도 SEC의 조사를 받고 있다.

GE 측은 이번 사전통보서와 관련해 SEC의 조사에 협조하고 있다면서 절차를 밟아나갈 것이라고 밝혔다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr