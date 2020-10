반려동물 사료 안전관리 강화…유해물질 440종 검출여부 확인한다

[세종=아시아경제 김현정 기자] 국립농산물품질관리원이 소비자 우려가 큰 반려동물 개, 고양이 사료의 위생과 안전문제 해소를 위해 모니터링을 강화한다.

농관원은 7일 시험연구소를 통해 올해부터 살모넬라, 리스테리아 등의 식중독균과 동물용의약품·곰팡이독소·잔류농약 등 유해물질 440종을 신속하게 탐색할 수 있는 질량분석 시스템을 갖춘다고 밝혔다. 유해물질은 동물용의약품 92성분, 독소 11, 농약 320, 보존료 등 기타 17종 등이다.

개·고양이 사료의 위생과 유해물질 안전 사각지대 해소를 위해 200점의 사료에 대한 식중독균·유해물질 집중 모니터링을 실시하며, 2023년까지 1000점 수준으로 확대하여 관리를 더욱 강화할 계획이다.

모니터링 결과 관리기준이 설정된 살모넬라(불검출), 아플라톡신(20ppb 이하) 등이 기준을 초과해 검출될 경우에는 신속히 회수·폐기 조치하며, 기준이 설정되지 않은 식중독균이나 유해물질이 확인되면 새롭게 관리기준을 설정해 나갈 계획이다.

노수현 농관원 원장은 "반려동물의 건강을 위협하는 사료의 유통을 차단하고, 나아가 펫사료의 안전성을 식품수준으로까지 높여 1000만 반려인이 안심하고 구매할 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

