[아시아경제 구은모 기자] 올릭스 올릭스 226950 | 코스닥 증권정보 현재가 74,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 68,900 2020.10.07 07:40 장시작전(20분지연) 관련기사 올릭스, 2020 OTS 학회서 안질환 치료기술 연구결과 발표…"기술이전 협상 순항"올릭스, 비대흉터치료제 미국 FDA 2a상 임상시험계획 신청올릭스, TIDES 2020 학회 참가…"최근 연구 결과 발표" close 는 Thea Open Innovation과 2억7420만원 규모의 안과 질환 치료 프로그램에 대한 옵션 계약을 체결했다고 7일 공시했다. 계약금액은 지난해 매출액의 24% 규모이며, 계약기간은 2022년 10월6일까지다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr