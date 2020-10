[아시아경제 임혜선 기자] SK바이오랜드는 현대바이오랜드로 사명을 변경한다고 6일 공시했다. 회사 측은 변경 사유에 대해 "현대백화점 글로벌마케팅 역량 및 사업거점을 활용해 매출 성장을 가속화할 것"이라고 설명했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr