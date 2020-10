코스피 소폭 상승에 2360선 마감…코스닥도 동반으로 올라

[아시아경제 금보령 기자] 6일 코스피와 코스닥 모두 상승세로 장을 마쳤다.

이날 코스피 지수는 전장 대비 7.90포인트(0.34%) 오른 2365.90으로 마감했다.

코스피는 전거래일 대비 11.17포인트(0.47%) 오른 2369.17로 개장한 뒤 오후 2시 이후 하락세로 잠깐 돌아서긴 했으나 다시 상승하는 모습을 보였다.

코스피시장에서 외국인은 294억원어치를 순매수했다. 반면 개인과 기관은 각각 42억원, 357억원을 순매도했다.

업종별로 화학(0.71%), 의약품(2.48%) 등은 올랐고, 운송장비(1.17%), 전기가스업(1.30%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 기업 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 59,000 전일대비 300 등락률 +0.51% 거래량 14,329,382 전일가 58,700 2020.10.06 15:30 장마감 관련기사 경총-이낙연, '기업규제 3법' 개정안 면담 무슨 이야기 나왔나손경식 회장 "기업규제 3법 '3%룰' 상당한 조정 있을 것"(종합)코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름 close (0.51%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 305,000 전일대비 6,500 등락률 +2.18% 거래량 853,161 전일가 298,500 2020.10.06 15:30 장마감 관련기사 네이버, 공정위 과징금에 "타업체 배제하지 않아...법원서 다툴 것"코스피·코스닥, 오후 들어서도 오름세 지속NAVER, 최근 5일 외국인 14만 7953주 순매수... 주가 29만 원(-2.19%) close (2.18%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 674,000 전일대비 15,000 등락률 +2.28% 거래량 449,427 전일가 659,000 2020.10.06 15:30 장마감 관련기사 LG화학, 최근 5일 외국인 37만 4027주 순매수... 주가 65만 7000원(+0.46%)LG화학, 최근 5일 외국인 37만 4027주 순매수... 주가 65만 7000원(+0.46%)올가을 무르익을 실적株 찾아라 close (2.28%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 712,000 전일대비 27,000 등락률 +3.94% 거래량 100,936 전일가 685,000 2020.10.06 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감반발 매수세 유입에 코스피 2310, 코스닥지수 830선 close (3.94%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 258,000 전일대비 3,500 등락률 +1.38% 거래량 541,687 전일가 254,500 2020.10.06 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감셀트리온, 최근 5일 외국인 20만 642주 순매수... 주가 25만 7000원(-0.19%)셀트리온, 이시간 주가 -0.19%.... 최근 5일 외국인 20만 642주 순매수 close (1.38%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 381,500 전일대비 11,000 등락률 +2.97% 거래량 758,377 전일가 370,500 2020.10.06 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감카카오, 이시간 주가 +1.23%.... 최근 5일 외국인 15만 8871주 순매도카카오, 최근 5일 외국인 15만 8871주 순매도... 주가 36만 9000원(+1.23%) close (2.97%) 등은 상승했고, SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 83,000 전일대비 200 등락률 -0.24% 거래량 2,724,848 전일가 83,200 2020.10.06 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감SK하이닉스, 최근 5일 개인 445만 4709주 순매도... 주가 8만 3400원(-0.71%) close (0.24%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 182,500 전일대비 4,500 등락률 -2.41% 거래량 2,121,204 전일가 187,000 2020.10.06 15:30 장마감 관련기사 경총-이낙연, '기업규제 3법' 개정안 면담 무슨 이야기 나왔나손경식 회장 "기업규제 3법 '3%룰' 상당한 조정 있을 것"(종합)현대차, 최근 5일 개인 28만 5173주 순매도... 주가 18만 5500원(-0.8%) close (2.41%) 등은 하락했다.

코스닥은 전일 대비 4.19포인트(0.49%) 상승한 862.58로 마쳤다.

코스닥은 전거래일과 비교해 5.35포인트(0.62%) 오른 863.74로 개장해 코스피와 마찬가지로 오후 2시17분쯤 하락했으나 회복하는 모습을 나타냈다.

코스닥시장에서는 개인이 1514억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 573억원, 824억원을 순매도했다.

업종을 봤을 때 정보기기(1.18%), 비금속(1.52%), 화학(0.33%) 등은 상승했으나 통신장비(1%), 종이·목재(1.18%) 등은 하락했다.

시총 상위 10개 기업 가운데 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 90,100 전일대비 1,800 등락률 +2.04% 거래량 1,070,357 전일가 88,300 2020.10.06 15:30 장마감 관련기사 SK바이오사이언스 10월에 백신 임상 추진한다!!항생제 테이코플라닌이 치료효과 발견! 연구결과 발표에 주목!외국인, 2주 연속 '팔자'…삼성전자 팔고 LG화학 사고 close (2.04%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 186,300 전일대비 5,300 등락률 +2.93% 거래량 195,949 전일가 181,000 2020.10.06 15:30 장마감 관련기사 거래소, 코스닥 기술특례상장 100개사 돌파코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름코스피, 기관 매수세에 2320대 상승 마감 close (2.93%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 114,000 전일대비 1,800 등락률 +1.60% 거래량 466,263 전일가 112,200 2020.10.06 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감코스피·코스닥, 오후 들어서도 오름세 지속셀트리온제약, 주가 11만 1500원.. 전일대비 1.18% close (1.60%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 144,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 144,400 2020.10.06 15:30 장마감 관련기사 거래소, 코스닥 기술특례상장 100개사 돌파코스피·코스닥, 오후 들어서도 오름세 지속코스피, 기관 매수세에 2320대 상승 마감 close (3.67%) 등은 올랐고, 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 276,100 전일대비 3,700 등락률 -1.32% 거래량 898,907 전일가 279,800 2020.10.06 15:30 장마감 관련기사 씨젠, 최근 5일 개인 26만 294주 순매도... 주가 27만 8900원(-0.32%)코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close (1.32%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 100,200 전일대비 1,300 등락률 -1.28% 거래량 698,770 전일가 101,500 2020.10.06 15:30 장마감 관련기사 에이치엘비, 검색 상위 랭킹... 주가 2.07%코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름에이치엘비 "엘레바, 타이바와 MENA 지역 ‘아필리아’ 공급계약 체결" close (1.28%) 등은 내렸다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr