정읍서 추석연휴 기간 일가족 9명 확진…조용한 전파 우려

[아시아경제 강주희 기자] 전북 정읍시에서 추석연휴 기간 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자와 접촉한 가족 등 총 9명 무더기로 감염되는 사례가 발생했다.

전북도 방역당국은 연휴기간 가족 간 '조용한 전파'로 인해 현재까지 도내 133번 확진자 일가족과 이웃 등 총 9명이 확진됐다고 6일 밝혔다.

보건당국은 당초 이번 집단 감염의 최초 감염자를 도내 133번 확진자로 추정했지만, 역학조사 등을 분석한 결과 최초 감염자는 지난달 말 서울에서 정읍으로 내려온 133번 확진자의 친오빠인 50대 A씨(140번 확진자)인 것으로 추정된다고 밝혔다.

A씨는 지난 1일 정우면에 거주하는 여동생 133번 확진자와 만났으며, 이 과정에서 바이러스가 전파된 것으로 추정된다.

당시 두 사람은 마스크를 쓰지 않은 것으로 조사됐다.

133번 확진자의 자녀 4명과 시부모도 지난 5일 확진 판정을 받았다. 또 시어머니와 지난 3일 정우면의 한 정자에서 대화를 나눈 70대 여성도 양성 판정을 받아 총 9명의 확진자가 발생한 것으로 조사됐다.

확진자들은 군산의료원 격리병실 등에 입원한 것으로 전해졌다.

논산과 광주에 거주 중인 다른 식구 9명은 모두 음성 판정을 받은 것으로 확인됐다.

도는 정읍시 정우면 양지마을 주민 100명에 대해 동일 집단격리(코호트 격리) 조처를 내렸다고 밝혔다.

현재 양지마을에서는 주민들을 상대로 코로나19 진단 검사를 진행하고 있으며, 14일간 마을 밖 이동이 제한된다.

