SH공사, 은평구와 매입임대주택 반지하 활용 위한 업무협약 체결

[아시아경제 최동현 기자] 서울주택도시공사(SH공사)가 은평구와 업무협약을 맺고 매입임대주택 반지하 공간을 활용해 주민 편의시설 등을 제공하겠다고 6일 밝혔다.

이번 협약의 주요내용은 SH공사가 보유 중인 반지하 120가구를 은평구에 무상으로 제공하고 구는 이 시설을 활용해 지역주민을 위한 커뮤니티시설을 조성·운영하는 게 골자다. 방치된 매입임대주택의 반지하 공간 등을 지역주민과 임차인을 위한 공간으로 활용하기 위해 SH공사가 지속 추진해온 ‘공간복지사업’의 일환으로 추진됐다.

은평구는 이번 협약을 통해 향림마을 도시재생사업구역 내 SH공사가 보유하고 있는 반지하 2곳을 지역주민 사랑방, 주민협의체 사무실, 마을 공유주방, 자원순환, 에너지 절감 홍보, 교육 및 전시 공간, 마을사업 활동공간 등 다목적 커뮤니티 공간으로 활용할 예정이다.

SH공사는 이번 은평구 사례를 시작으로 매입임대주택의 반지하 공간을 지역주민을 위한 공간복지 거점으로 활용하는 사업을 확대할 계획이다. 다른 구청들과도 협의를 진행해 도시공간의 사회적 가치 창출을 확산하는데 기여할 예정이다.

김세용 SH공사 사장은 “청년건축가와 은평구청의 반지하 공간 활용사례를 통해 공사가 보유하고 있는 반지하 공간을 지역주민을 위한 커뮤니티공간으로 활용하는 사업을 나머지 자치구들과도 협력해 확대해 나갈 예정”이라고 밝혔다.

