서민 "국민의힘 청년특위 합류 거절…대깨문이 어떤 짓 하는지 알기 때문"

"위원회 참여 빌미로 비판 폄하하려 할 것"

[아시아경제 임주형 기자] '한번도 경험해 보지 못한 나라(조국 흑서)' 공동 저자인 서민 단국대 교수가 국민의힘 청년정책자문특별위원회 합류 요청을 거절했다고 밝혔다.

서 교수는 5일 자신의 블로그에 '[신기] 대깨문(문재인 대통령을 맹목적으로 지지하는 사람들을 비하하는 표현)의 선택적 신뢰'라는 제목의 글을 올려 최근 아는 기자로부터 국민의힘 청년정책자문특별위원회에 합류해달라는 제안을 받았다고 전했다.

이어 "더불어민주당의 한심한 작태를 보면서 야당에 대한 내 생각이 바뀌긴 했다. 그리고 그 당에는 윤희숙과 김웅 같은, 정말 괜찮은 의원들도 있다"면서도 "하지만 난 그 기자의 요청을 단호히 거절했는데 현 정권을 비판하는 이에 대해 대깨문들이 어떤 짓을 하는지 너무도 잘 알기 때문"이라고 설명했다.

그러면서 "이명박·박근혜 때 쓴 수많은 글은 다 무시하고 2006년에 쓴 칼럼을 찾아 날 박사모로 몬 것에서 보듯, 그들은 내가 국민의 힘에서 하는 위원회에 참여한 것을 빌미로 내 비판이 권력의 단물이라도 빨아먹기 위한 것이라고 폄하하려 할 터였다"라고 설명했다.

서 교수는 "조국흑서가 나온 뒤 저자들 앞에서 '저쪽 애들이 우리의 일거수일투족을 지켜볼 것이니 절대 범죄 같은 거 저지르지 말라. 음주운전, 노상방뇨, 안 된다'며 일장 연설을 한 적 있다"며 "하지만 이런 범죄보다 더 위험한 게 바로 야당과의 접촉"이라고 강조했다.

다만 "진중권, 김경율, 권경애, 강양구 등 바른 생각과 내공을 지닌 이들이 야당에 합류한다면 지리멸렬한다고 욕먹는 야당이 조금 나아질 것"이라며 "어쩌면 2년도 채 남지 않은 대선에서 정권교체도 이룰 수 있지 않을까"라고 말하기도 했다.

또 "아무리 야당이 무능하다 한들, 이 정권 인사들이 5년 더 하는 것보다야 훨씬 나을 것"이라며 "나라 전체로 보면 그분들의 야당 합류가 더 나은 선택일 수 있다"고 했다.

한편 서 교수는 진중권 전 동양대 교수, 민주사회를 위한 변호사 모임 출신 권경애 변호사, 참여연대 출신 김경율 회계사, 강양구 TBS 과학전문기자 등과 함께 '조국 흑서'를 집필했다.

조국 흑서는 이른바 '조국 사태' 이후 한국 사회의 사회적·정치적 변화에 대해 각 전문가가 진단한 내용을 바탕으로 총 7장으로 구성됐다. 조국 흑서는 출간 첫날인 지난 8월25일 초판 5000부가 전부 매진되는 등 큰 주목을 받았다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr