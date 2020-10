조은산, 이낙연 겨냥 "명박산성 비판하더니 재인산성 숨어 공권력 운운"

[아시아경제 강주희 기자] 청와대 국민청원 '시무 7조'를 썼던 진인(塵人) 조은산이 5일 정부의 개천절 서울 도심 집회 봉쇄 조치를 두고 "명박산성 앞에 자유를 운운하던 정치인은 재인산성 뒤에 급히 숨어 공권력을 운운한다"고 비판의 목소리를 높였다.

조은산은 이날 자신의 블로그에 올린 글에서 "하나의 하늘 아래 두 개의 산성이 구축되었으니 광우병의 명박산성이오 역병의 재인산성이라 그 이름 또한 기가 막혀 무릎을 탁 칠 뿐"이라며 이같이 말했다.

지난 2008년 미국산 쇠고기 광우병 파동 당시 이명박 정부를 '명박산성'이라고 비난했던 문재인 정부 인사들이 개천절 집회를 막기 위해 광화문 일대를 차벽으로 봉쇄한 것에 대한 비판으로 보인다.

그는 "전의경을 짓밟고 명박산성 위를 기어올라 흥겨운 가락에 맞춰 춤을 추던 촛불 시민들은 재인산성 위의 사졸로 전락해 댓글의 활시위를 당긴다"며 "사졸들의 활질에 이미 한 자리씩 꿰찬 그 시절의 광대들은 슬며시 무대 뒤로 사라지고, 미국산 쇠고기 굽던 연기만 그 자리에 자욱하다"고 지적했다.

조은산은 이어 이낙연 더불어민주당 대표를 향해 "광우병 사태가 한창이던 그때, 이 대표는 집회시위와 표현의 자유를 외치며 이명박 정부의 공권력 남용을 규탄했고 이제 그 말들은 숙주를 찾아 저에게 옮겨왔으며 다시 이 글을 통해 당대표님께 들러붙어 주인을 찾은 모양새"라고 말했다.

그는 또 "이 대표가 개천절 보수단체 집회를 앞두고 서울지방경찰청을 전격 방문해 강력한 공권력의 발동을 주문하고, 페이스북에는 온통 강경, 차단, 봉쇄, 통제, 불법, 압도, 무관용 등 예전의 여권 인사들이 물고 늘어질 만한 말들로 도배가 되다시피 했다"고 지적했다.

이어 "양보, 이해, 설득, 부탁과 같은 말들은 전무하여 서글프니 이것은 당대표님의 한계입니까 아니면 저의 순박함입니까"라고 반문했다.

그러면서 "이것은 거대 여당의 자만에서 비롯된 정치적 행보에 불과하며 신종 코로나라는 초유의 사태로 인해 헌법이 보장한 집회시위의 권리마저 박탈당한 국민에 대한 극심한 조롱에 가깝다"며 "이러한 발언과 행보는 작금의 사태에 도움은커녕 대립과 갈등의 골만 깊어지게 할 뿐"이라고 비판했다.

그는 마지막으로 "동질의 사건에 동등한 잣대를 들어 스스로의 줏대를 세워가는 이것은 올바른 정치인의 기질이자 성정의 문제"라며 "심연의 못에서 승천을 우러르던 잠룡이 마침내 수면을 깨트리고 모습을 드러냈을 때, 얼굴은 하나요 입이 두 개인 기형 생물인 것을 어느 누가 바라겠나"라고 말했다.

