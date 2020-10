이낙연 "코로나 방역, 조금 더 풀 수 없나 상의할 것"

[아시아경제 임춘한 기자] 이낙연 더불어민주당 대표는 4일 "강력하고 촘촘한 방역체제를 가지고 있지만, 그에 따른 불편을 참아야 하는 것이 거의 한계상황으로 가고 있다"고 밝혔다.

이 대표는 이날 서울 마포구의 한 공부방에서 가진 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 돌봄 취약 관련 현장간담회에서 "함부로 말하기는 어렵지만 지금까지 우리가 해왔던 것들을 어디는 조금 더 풀 수 없는가 방역당국과 긴밀히 상의해야 하겠다"며 이같이 말했다.

이 대표는 장애인·한부모·의료진 가정 등 다양한 돌봄 공백 상황에 처한 이들로부터 애로사항을 청취했다. 이 대표는 "코로나 사태가 아니어도 정부의 노력이 사회의 수요에 미치지 못한다. 거기에 코로나 사태가 작동하다 보니 고통이 커졌을 것"이라며 "코로나 세대의 상처를 어떻게 할 것인가는 크나큰 과제"라고 밝혔다.

이 대표는 "지금이 (방역을 완화하는) 그럴 때인지 자신은 없다"며 "(방역 지침을) 풀 수 있는 상황은 함부로 말하기 어려운 점을 이해해달라"고도 말했다.

이 대표는 돌봄과 관련해서는 "어려운 것은 가정마다 사정이 다르고 부모님의 일에 따라 돌봄 시간대가 달라지고 아이들의 성장에 따라 어떤 돌봄이 필요한지가 달라진다는 것"이라며 "당장 해법을 다 내놓겠다는 것은 아니지만 어떤 수요가 있을 수 있겠다는 것을 알기라도 하는 것이 해결의 시작"이라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr