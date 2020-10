[아시아경제 박종일 기자] 강남구에서 4일 코로나19 신규 확진자 1명이 발생, 누적 확진자는 275명으로 늘었다.

논현동 주민은 앞서 확진 받은 강남구민과 접촉 후 자가격리를 해왔는데, 격리 해제 직전 강남구보건소 검사에서 이날 양성 판정을 받았다.

정순균 구청장은 "자가격리자 여러분은 격리 중 아무런 증상이 없다고 절대 안심하지 마시고, 자가격리가 해제되면 반드시 강남구보건소를 방문해 재검사를 받아주시길 바란다"고 말했다.

방역당국은 최근 코로나19 발생이 감소 추세지만, 조용한 전파가 지속되고 있어 의료기관이나 복지시설을 중심으로 집단감염이 일어날 가능성이 크다고 경고하고 있다고 덧붙였다.

