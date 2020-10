놀이동산 북적이는데 광화문만 봉쇄하면 효과 있나…치우친 방역 지적

[아시아경제 나한아 기자] 정부가 '무관용 원칙'을 내세워 광화문 일대를 봉쇄하여 집회를 통제하는 반면, 일부 놀이공원과 시장에서는 여전히 많은 인파가 몰려 거리 두기가 전혀 지켜지고 있지 않아 논란이 제기되고 있다.

이날 SNS에서는 텅 빈 용인 에버랜드와 북적이는 광화문 광장의 모습을 대조하여 올린 사진이 올라왔다. 집회는 철저히 통제하면서 인파가 몰리는 곳은 '사회적 거리 두기'가 제도로 이루어지지도 않고 통제하지 않는 상황을 비판하는 댓글들이 속출했다.

지난 3일 개천절 당시 용인 에버랜드, 서울대공원 등의 주차장은 입구에서부터 차량과 인파가 몰려 차량 정체가 빚어졌다. 에버랜드 매표소 앞에는 사람들이 긴 줄을 섰으며, 인기 놀이기구들은 평균 대기시간이 90분을 훌쩍 넘기도 했다.

시장과 백화점 등도 마찬가지이다. 추석 연휴 기간 동안 거리 두기가 지켜지지 않고 사람들이 북적거리는 모습을 많은 언론 매체나 SNS를 통해 쉽게 볼 수 있었다.

같은 추석 연휴 기간, 광화문은 정반대의 모습이다. 광화문 광장으로 이어지는 지하철 출입구는 차단됐고, 광화문 광장 주변으로 경찰 버스가 빽빽히 서 있다. 만일의 사태에 대비해 경비 경찰 21개 중대와 교통경찰·지역 경찰 등 800여 명이 동원되기도 했다.

한 누리꾼은 "코로나19가 집회 현장에만 나타나는 것도 아닌데 오로지 광화문 집회만 금지하면 효과가 있냐"라며 정부와 경찰 대응을 비판했다. 다른 누리꾼은 "보수단체 집회만 막을 게 아니라 현실적으로 제대로 된 방역을 해야 한다."라며 광화문 집회에만 치우친 방역을 지적했다.

앞서 법원은 개천절 차량집회에 대해 '9가지 조건부허용'하여 집회와 시위를 일정 부분 제한했다. 정부와 경찰은 "어떠한 변용된 집회라도 허용할 수 없다"라며 강하게 대응하였다.

한편, 보수단체들이 오는 9일 한글날에도 추가 집회 및 기자회견을 예고한 가운데, 경찰은 대규모 불법 집회 강행 시 또다시 '광화문 봉쇄'에 나설 수 있다고 엄정대응할 것이라 발혔다. 정세균 국무총리는 4일 중앙재난안전대책본부 회의에서"정부는 국민의 생명과 안전을 위해 집회를 허용하지 않을 방침"이라고 말했다.

