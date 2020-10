코트라, 이노벡스에 '온라인 한국관' 한달간 운영

[아시아경제 김혜원 기자] KOTRA는 경북창조경제혁신센터와 함께 아시아 최대 정보통신기술 전시회 컴퓨텍스의 스타트업 특화관 '이노벡스(InnoVEX)'에 온라인 한국관을 10월 한 달 동안 운영한다고 4일 밝혔다.

컴퓨텍스 내 이노벡스관은 2016년부터 대만대외무역발전협회(TAITRA)가 주관하고 있다. KOTRA는 이노벡스‘온라인 한국관에서 국내 5개 스타트업의 투자 유치를 지원한다. 아시아권 투자가를 상대로 온라인 피칭, 화상상담, 웹세미나에 나선다.

참가 기업은 ▲ICT 건강관리 플랫폼을 제공하는 O사 ▲업무자동화 전문업체 A사 ▲ 클라우드 공간인식 서비스 W사 ▲오픈소스 기반 로봇 제작업체 R사 ▲AI 피부측정 솔루션 L사 등 5개사다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 우리 기업은 비대면으로 프로그램을 진행한다.

장상현 KOTRA 인베스트코리아 대표는 "디지털 콘텐츠의 글로벌 경쟁력을 키우고 산업 생태계를 다지기 위해 우리 기업의 외국인 투자 유치를 적극 돕겠다"고 말했다.

