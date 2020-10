김태년 “野, 공수처 출범 협력 요청…마냥 지연할 수 없어”

“여야정 상설협의체 조속히 가동하자”

[아시아경제 임춘한 기자] 김태년 더불어민주당 원내대표는 4일 국민의힘에 고위공직자범죄수사처(공수처) 출범을 위한 협력을 요청했다.

김 원내대표는 이날 국회에서 열린 기자간담회에서 “야당이 공수처장 후보 추천위원 추천을 공언했다”며 “약속대로 추천 이뤄지길 기다리고 있지만 마냥 지연할 수는 없다”며 이같이 말했다.

김 원내대표는 “19대 국회부터 시작된 공정경제 3법 논의가 이번 정기국회에서 마무리되길 기대한다”며 “민주당은 경제계와 시민사회의 의견도 경청하고 야당과의 논의에도 더 속도를 높이겠다”고 강조했다.

김 원내대표는 “국민은 정쟁이 아닌 민생을 위한 선의의 경쟁을 요구하고 있다”며 “4차 추경, 가족돌봄휴가연장법, 상가임대차보호법 등 민생법안을 신속하게 합의처리 했던 성과를 이어받아 민생에 더욱 집중해야 한다. 여야정 상설협의체의 조속한 가동을 요청한다”고 밝혔다.

김 원내대표는 “이번 국정감사에서 국난 극복, 민생, 미래 전환, 평화를 4대 의제로 정하고 철저히 준비하겠다”며 “국감 이후 민생, 미래, 개혁을 위한 3대 입법과제에 집중하겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr